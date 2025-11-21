Sahranjen Dik Čeni: Aktuelni lideri SAD nisu bili pozvani

Bivši potpredsjednik SAD Dik Čeni (Dick Cheney) sahranjen je u četvrtak, a okupile su se brojne političke ličnosti.

Sahrana, kojoj su prisustvovala dvojica bivših predsjednika i svi živući bivši potpredsjednici, bila je svojevrsni dvostranački skup najuglednijih vašingtonskih zvaničnika, ali s primjetnim izostankom dvojice aktuelnih lidera zemlje.

Ni predsjednik Donald Tramp (Trump) ni potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) nisu prisustvovali službi, a nisu bili ni pozvani na sahranu, prema izvoru upoznatom s tim pitanjem. Vens je u četvrtak rekao da je bivši potpredsjednik bio "čovjek koji je služio svojoj zemlji" i poželio njegovoj porodici "sve najbolje u ovom trenutku žalosti". Tramp se javno nije oglasio niti izrazio saučešće povodom Čenijeve smrti.

Prisustvovali su bivši predsjednici Džo Bajden (Joe Biden) i Džordž Buš ( George W. Bush) te bivše prve dame, kao i bivši potpredsjednici Kamala Harris, Mike Pence, Al Gore i Dan Quayle.

Buš je u svom govoru odao počast bivšem potpredsjedniku opisujući ga kao dosljednog javnog službenika na kojeg se uvijek moglo računati i koji je "podizao standarde" onima oko sebe.

- Njegove sposobnosti bile su očite same po sebi, bez potrebe za kalkulacijama ili samopromocijom. Njegov talent i suzdržanost nadmašivali su njegov ego - rekao je Buš.

Bivši predsjednik prisjetio se da je Čeni prvobitno bio zadužen da mu pomogne pronaći kandidata za potpredsjednika tokom predsjedničke kampanje 2000. godine. Ali nakon što je pregledao listu imena, Buš je shvatio da je upravo Čeni najbolji čovjek za tu poziciju.

Bivši predsjednik rekao je da mu je Čeni, kada mu je Buš iznio tu ideju, izrecitovao čitav niz razloga zbog kojih ne bi trebao biti izabran za potpredsjedničkog kandidata.

- Rekao sam mu da bi u tom trenutku većina ljudi na njegovom mjestu zgrabila tu priliku, ali Dik je ostao pribran i analizirao je sve prije nego što sam donio odluku. Insistirao je da mi da potpuni pregled svih razloga zašto ga ne bih trebao izabrati - rekao je Buš.