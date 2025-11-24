Objava o Holokaustu izazvala skandal u Poljskoj: Izraelski ambasador pozvan na razgovor

Poljska je početkom sedmice uputila diplomatski protest Izraelu nakon što je Yad Vashem na društvenim mrežama objavio sadržaj koji je u Varšavi ocijenjen kao historijski neprecizan. Sporna objava memorijalnog instituta za žrtve Holokausta, prema tumačenju poljske vlade, nije dovoljno jasno naglasila da su nacističke njemačke vlasti – a ne Poljaci – bile te koje su tokom Drugog svjetskog rata naredile Jevrejima da nose oznake sa Davidovom zvijezdom.

Ministar vanjskih poslova Poljske, Radosław Sikorski, reagirao je oštro, ističući da je u originalnoj objavi Yad Vashema nedostajala ključna informacija: Poljska je u to vrijeme bila okupirana zemlja bez suverenih institucija koje bi mogle donositi takve odluke.

Kako objava, uprkos kritikama, nije odmah korigovana, Sikorski je pozvao izraelskog ambasadora na razgovor. Na platformi X objasnio je da je cilj pozivanja ambasadora osigurati da se historijske činjenice prezentiraju precizno i nedvosmisleno.

Nakon toga, Yad Vashem je ponovo podijelio istu objavu, ali ovaj put uz dodatno pojašnjenje – ističući da je iz članka na koji se pozivaju jasno da je naredba o obaveznom nošenju oznaka dolazila od njemačkih okupacionih vlasti.

Podsjećamo, Poljska je tokom Drugog svjetskog rata bila podijeljena i okupirana od strane nacističke Njemačke i Sovjetskog Saveza. U tom periodu, nacistički režim počinio je masovne zločine na poljskoj teritoriji, uključujući genocid nad oko tri miliona poljskih Jevreja – što čini približno polovinu svih evropskih Jevreja ubijenih u Holokaustu.

Predsjednik Yad Vashema, Dani Dayan, također se oglasio, naglašavajući da institucija dosljedno prikazuje historijske činjenice, uključujući i status Poljske kao zemlje pod njemačkom okupacijom. Svako drugačije čitanje njihovog sadržaja, kazao je, predstavlja pogrešno tumačenje njihove namjere i posvećenosti tačnosti.