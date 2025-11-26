Jedanaest policajaca uhapšeno u Portugalu pod optužbom za trgovinu ljudima

Jedanaest policajaca uhapšeno je u Portugalu pod optužbom za trgovinu ljudima.

Deset pripadnika Nacionalne garde (GNR) i jedan policajac općinske policije (PSP) optuženi su za učešće u velikom sistemu iskorištavanja ilegalnih imigrantskih radnika u poljoprivredi, saopštili su u srijedu u Lisabonu Odjel za kriminalističke istrage (PJ) i GNR.

Nasilna, "nalik na mafijašku" kriminalna organizacija razbijena je nakon višemjesečne istrage i nekoliko racija posljednjih dana. Međutim, navodni vođa mreže - indijski državljanin - izbjegao je hapšenje i nalazi se u bijegu.

Istražitelji kažu da je banda držala stotine uglavnom ilegalnih migranata u poljoprivrednim preduzećima u regijama oko Beje, Portalegrea, Figueire da Foza i Porta u uslovima sličnim ropstvu. Žrtve su često pretučene i prisiljene da rade bez prestanka na poljima od izlaska do zalaska sunca pod prijetnjom nasilja.

Prema saopštenju PJ-a, žrtve su bile smještene u improvizovanom smještaju, često u oronulim zgradama. Morale su platiti za obezbijeđene madrace, hranu i piće. Oduzeti su im svi dokumenti.

Ukupno je uhapšeno 17 osoba. Trebali bi se pojaviti pred istražnim sudijom u Lisabonu u četvrtak.

Pored trgovine ljudima, optuženi su za pomaganje i podržavanje ilegalne imigracije, krivotvorenje dokumenata, poresku prevaru, pranje novca, korupciju i zloupotrebu položaja.

Oslobođeni migranti odvedeni su u zračnu bazu u Beji, gdje će uskoro biti ispitani. Uprkos statusu žrtve, mnogi se sada suočavaju s deportacijom.

Istražitelji kažu da postoji i rizik da će neki odbiti svjedočiti iz straha od odmazde protiv rođaka u svojim zemljama porijekla.