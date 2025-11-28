Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VIJEĆNIK IZBORNE JEDINICE

Afrički Adolf Hitler se odrekao prezimena, sada se zove samo Adolf Uunona

Uunona obavlja svoje mjesto u vijeću od 2004. godine, a na prethodnim izborima 2015. i 2020. godine pobijedio je sa značajnom većinom

Adolf Hitler Uunona. X

A. O.

28.11.2025

Adolf Hitler Uunona, vijećnik izborne jedinice Ompundja u regiji Oshana, uklonio je ime "Hitler" sa svog identifikacijskog dokumenta, navodeći da više ne želi biti prepoznat po imenu koje je dobio pri rođenju.

Uunona obavlja svoje mjesto u vijeću od 2004. godine, a na prethodnim izborima 2015. i 2020. godine pobijedio je sa značajnom većinom.

Čvrsto se distancirao od nacističke ideologije, rekavši da mu je otac dao ime, a da nije razumio historijski značaj imena.

U intervjuu za The Namibian u srijedu, rekao je da preferira da se koristi imenom "Adolf Uunona" i da njegovo ime ne odražava njegov karakter ili ambicije.

- Moje ime nije Adolf Hitler. Ja sam Adolf Uunona. U prošlosti sam vidio ljude kako me zovu Adolf Hitler i pokušavaju me povezati s nekim koga čak ni ne poznajem - rekao je.

# HITLER
# IME
# AFRIKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.