Afrički Adolf Hitler se odrekao prezimena, sada se zove samo Adolf Uunona

Adolf Hitler Uunona, vijećnik izborne jedinice Ompundja u regiji Oshana, uklonio je ime "Hitler" sa svog identifikacijskog dokumenta, navodeći da više ne želi biti prepoznat po imenu koje je dobio pri rođenju.

Uunona obavlja svoje mjesto u vijeću od 2004. godine, a na prethodnim izborima 2015. i 2020. godine pobijedio je sa značajnom većinom.

Čvrsto se distancirao od nacističke ideologije, rekavši da mu je otac dao ime, a da nije razumio historijski značaj imena.

U intervjuu za The Namibian u srijedu, rekao je da preferira da se koristi imenom "Adolf Uunona" i da njegovo ime ne odražava njegov karakter ili ambicije.

- Moje ime nije Adolf Hitler. Ja sam Adolf Uunona. U prošlosti sam vidio ljude kako me zovu Adolf Hitler i pokušavaju me povezati s nekim koga čak ni ne poznajem - rekao je.