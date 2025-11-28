Tramp se posvađao s arhitektom: "Traži da njegova plesna dvorana bude veća od Bijele kuće"

Predsjednik SAD-a Donald Tramp sukobio se s arhitektom kojeg je lično izabrao za dizajn nove balske dvorane u Bijeloj kući, jer želi da prostorija bude čak veća od same Bijele kuće, piše Washington Post.

Napori da se već veliki dodatak još poveća izazvali su sedmice napetosti iza zatvorenih vrata, navode izvori upoznati s razgovorima.

Samo u Trampovoj obnovi tokom drugog mandata plesna dvorana od 8.300 kvadratnih metara, već veća od vile od 5.100 kvadratnih metara uz koju je pripojena, mogla bi biti smatrana premalom, a arhitekt Džejms MekKriri je, prema insajderima, pozvao na suzdržanost.

MekKriri, koji je bio prisutan kada je Tramp u augustu neplanirano šetao krovom prostorije za brifinge Bijele kuće, navodno je upozorio da ogroman dodatak može kršiti jedno od osnovnih arhitektonskih pravila: ne dopustiti da dogradnja nadvlada zgradu koju treba nadopunjavati. Izvori navode da Tramp nije uvjeren.

To se desilo nakon što je osoblje Bijele kuće moralo intervenirati zbog još jednog potencijalno problematičnog detalja.