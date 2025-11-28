Neobična odluka Bijele kuće: Rubio ne dolazi na sastanak NATO-a u Briselu

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio (Marco Rubio) planira da preskoči naredni sastanak ministara vanjskih poslova NATO-a u Briselu, potvrdila su dvojica američkih zvaničnika. Riječ je o neuobičajenoj situaciji, jer najviši američki diplomata gotovo nikada ne izostaje s ključnih transatlantskih skupova.

Umjesto Rubia, Vašington će predstavljati zamjenik državnog sekretara Kristofer Landau (Christopher Landau), rekao je jedan od zvaničnika koji je insistirao na anonimnosti jer informacije još nisu javno objavljene.

Osjetljiv trenutak

Još nije jasno zbog čega Rubio namjerava preskočiti sastanak 3. decembra, a njegovi planovi se mogu promijeniti u posljednji trenutak. Ovakav razvoj događaja dešava se u trenutku kada američki i ukrajinski zvaničnici pokušavaju da prevaziđu razlike u vezi s kontroverznim planom predsjednika SAD-a Donalda Trampa za okončanje ruske invazije na Ukrajinu, dok dio evropskih diplomata tvrdi da su isključeni iz procesa.

Godišnje se održavaju dva formalna sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a, a odsustvo američkog državnog sekretara izuzetno je rijetko.

Tokom prvog mandata Donalda Trampa, tadašnji državni sekretar Reks Tilerson (Rex Tillerson) prvobitno je planirao da preskoči sastanak u aprilu, ali je termin zatim promijenjen kako bi se prilagodio njegovom rasporedu.

U NATO-u naglašavaju da je odgovornost za Rubiovo prisustvo isključivo na Vašingtonu, ali ističu da povremena odsustva ministara nisu neuobičajena.

- NATO svake godine održava brojne sastanke ministara, i dok većina saveznika bude predstavljena od strane svojih ministara na većini događaja, nije neobično da okolnosti spriječe ministra da prisustvuje cijelom ili dijelu NATO sastanka - poručio je zvaničnik Alijanse.

Zabrinutost Evrope i Ukrajine

Evropski i ukrajinski zvaničnici izrazili su zabrinutost da bi mogli biti primorani da prihvate dogovor koji previše ide u korist Rusiji, a napetosti su porasle nakon što je 18. novembra procurio nacrt mirovnog plana sa 28 tačaka.

Rubiovo odsustvo dodatno otvara pitanje posvećenosti Vašingtona evropskoj sigurnosti, koja je već poljuljana posljednjih godina.

Sjedinjene Države su faktički lider NATO-a, ali je Tramp u više navrata dovodio u pitanje potrebu za Alijansom i čak sugerirao mogućnost povlačenja iz višedecenijskog saveza. Landau, drugi najviši američki diplomata koji će prisustvovati u Rubiovo ime, u junu je u objavi na platformi X izrazio sumnju u potrebu za NATO-om, iako je kasnije tu objavu obrisao.

Tramp je tokom ljetnog samita NATO-a obnovio svoje povjerenje u savez, a susret je ocijenjen uspješnim. Ipak, nastavio je insistirati da države članice povećaju vojne izdatke, uz poruku da Vašington neće "pokriti" troškove drugih.

Situacija dolazi u posebno osjetljivom trenutku za Ukrajinu. Osim neizvjesnosti oko mirovnih pregovora, šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Andrej Jermak (Andriy Yermak), podnio je ostavku u petak, samo nekoliko sati nakon što su antikorupcijski istražitelji izvršili pretres njegove kuće.