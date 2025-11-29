Rumunija: Seksualnom eksploatacijom "oprano" 1,7 miliona eura, razbijene dvije kriminalne mreže

Zajednička akcija Francuske i Španije ciljala je kinesku kriminalnu grupu umiješanu u trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije. Mreža, koja je djelovala nekoliko godina, koordinirala je lance seksualne eksploatacije širom Francuske i drugih država Evropske unije.

U dvije koordinirane operacije ovog mjeseca, Europol je pružio podršku Francuskoj, Španiji, Italiji i Rumuniji u razbijanju velikih kriminalnih grupa uključenih u trgovinu ljudima i seksualnu eksploataciju. Obje akcije dovele su do brojnih hapšenja, zaštite žrtava i zapljene značajne imovine.

Članovi mreže iznajmljivali su stanove putem interneta na kratke periode. Na dan akcije, 4. novembra, izvršeno je 15 pretresa kuća i otkriveno 37 žrtava. Od toga, 34 žrtve su pronađene u Francuskoj na 23 lokacije, od kojih je osam prihvatilo socijalnu podršku, a pet podnijelo žalbu. Tri žrtve puštene su u Španiji.

Uhapšeno je 10 osumnjičenih, od toga dvije osobe u Španiji i osam u Francuskoj, od kojih je sedam pritvoreno.

Zaplijenjeno je 47.000 eura u gotovini i 160.000 eura na bankovnim računima, 126 mobilnih telefona, uključujući 50 pronađenih na lokacijama žrtava, jedan automobil, 40 luksuznih predmeta, pet računara i tri tableta.

Kriminalna grupa koristila je različite metode regrutacije, prvenstveno ciljajući žene iz Kine putem pozivnih centara u Kini, Španiji i Francuskoj. Neke žrtve su znale da će se baviti prostitucijom, ali su obmanute o eksploatatorskim uvjetima. Druge su vjerovale da putuju u EU radi legitimnog rada prije nego što budu prisiljene na seksualnu eksploataciju.

Mreža je također ciljala ranjive žene koje su već bile u EU, pri čemu su mnoge legalno dobile turističke ili radne vize, a druge su prokrijumčarene. Europol je pružio analitičku podršku i koordinirao prekograničnu saradnju.

Operacija u Italiji i Rumuniji

U Italiji i Rumuniji meta je bila porodična kriminalna grupa rumunskih državljana, koja djeluje više od 20 godina i iskorištavala mlade djevojke uz prisilu, nasilje i psihološku manipulaciju. Grupa je imala jake veze s albanskim državljanima uključenim u seksualnu eksploataciju u Rimu.

Na dan akcije, 18. novembra, izvršeno je 25 pretresa kuća – 20 u Rumuniji i pet u Italiji – te je zaplijenjeno 20.000 eura u gotovini. Uhapšeno je 19 osoba, a dvije su stavljene pod sudski nadzor.

Identifikovano je 99 bankovnih računa korištenih za pranje novca stečenog kriminalnim radnjama. Zaplijenjeno je sedam mačeva, sjekira i četiri puške, 10 nekretnina, osam luksuznih automobila, nakit, 45 dokumenata, 32 mobilna telefona i tri računara.

Procjenjuje se da je kriminalna mreža u istražnom periodu ostvarila dobit od oko 1,7 miliona eura.