Šta stoji u Reformskoj agendi EU: Može li BiH provesti najveću modernizaciju od Dejtona?

Kada je Evropska unija u martu 2024. otvorila pregovore o pristupanju s Bosnom i Hercegovinom, u diplomatskim krugovima zavladao je tihi optimizam. Možda prvi put u dugo vremena činilo se da bi zemlja opterećena složenim ustavom, fragmentiranim institucijama i dugogodišnjim političkim sukobima mogla uhvatiti zamah. Ali evropske integracije - barem u verziji iz 2024. - ne počivaju na obećanjima nego na mjerljivim transformacijama. Upravo zato Reformska agenda koja je predložena bosanskohercegovačkim vlastima predstavlja više od tehničkog dokumenta: to je test političke zrelosti i sposobnosti da država konačno izađe iz začaranog kruga tranzicije.

U 159 stranica detaljnih mjera, rokova i ciljeva, dokument precizno ocrtava šta se od BiH očekuje da bi postala evropska država ne samo po retorici, nego po arhitekturi institucija - od pravosuđa do energetike, od digitalnog sektora do školstva. Ono što ga čini posebnim jeste činjenica da po prvi put evropski zahtjevi nisu fragmentisani: sve stoji na jednom mjestu, u jednoj shemi, s jednim temeljnim ciljem - pretvoriti BiH u zemlju koja može funkcionirati bez stalnih izgovora.

Vladavina prava

U srži Agende nalazi se stara boljka BiH: institucije koje bi trebale garantovati vladavinu prava, ali često vode beskonačne procedure bez rezultata. Evropska unija traži nešto što zvuči prosto, ali je u BiH gotovo revolucionarno – neovisno, profesionalno i odgovorno pravosuđe. Dokument zahtijeva novu verziju Zakona o VSTV-u, stroge integritet-procedure za sudije i tužioce, te donošenje Zakona o Sudu BiH u skladu s preporukama Venecijanske komisije.

No, promjena pravila nije dovoljna: EU traži dokaz da pravila funkcionišu. To uključuje jaču borbu protiv korupcije, posebno one na visokom nivou, ali i potpuno novi model saradnje policijskih agencija i tužilaštava u borbi protiv organiziranog kriminala. Ideja nije samo procesuirati kriminal, već razbiti sistemsku strukturu koja ga štiti.

Istovremeno, Evropska agenda stavlja poseban naglasak na pitanje slobode medija, borbu protiv govora mržnje i zaštitu manjina - sve elemente koji u evropskoj arhitekturi nisu „dodatak“, nego dokaz civilizacijske pripadnosti.

Energetski i klimatski zaokret

Bosna i Hercegovina ulazi u pregovore kao jedna od energetski najovisnijih zemalja o uglju u Evropi. U vrijeme kada EU cilja potpunu klimatsku neutralnost do 2050., BiH je suočena s izborom: ili će početi dekarbonizaciju sada ili će kasniti decenijama - s posljedicama za ekonomiju i pristup evropskom tržištu.