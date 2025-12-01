BBC: Vlast u Gruziji koristila hemijsko oružje protiv demonstranata

BBC je istraživao demonstracije protiv vlade u Gruziji prošle godine, a dokazi koje su prikupili pokazali su da su vlasti koristile hemijsko oružje iz Prvog svjetskog rata kako bi ugušile proteste. - Osjetio sam kako voda peče - rekao je jedan od demonstranata o vodenim topovima koji su bili usmjereni na njega i druge na ulicama glavnog grada Tbilisija. Bio je to osjećaj, rekao je, koji se nije mogao odmah isprati. Demonstranti koji su protestovali protiv odluke gruzijske vlade da suspenduje proces pristupanja Evropskoj uniji žalili su se i na druge simptome: kratak dah, kašalj i povraćanje koje je trajalo sedmicama. BBC je razgovarao sa stručnjacima za hemijsko oružje, zviždačima iz gruzijske interventne policije i ljekarima, te utvrdio da dokazi ukazuju na korištenje supstance koju je francuska vojska nazvala "kamite".

Dugotrajne posljedice Kamite je Francuska koristila protiv Njemačke tokom Prvog svjetskog rata. O njegovoj kasnijoj upotrebi ima malo dokumentacije, ali se vjeruje da je povučen iz upotrebe tridesetih godina zbog zabrinutosti za dugotrajne posljedice. CS gas — često nazivan suzavcem — počeo se koristiti kao zamjena. Konstantine Čakunašvili (Chakhunashvili) bio je među onima koji su se okupili ispred gruzijskog parlamenta u Tbilisiju tokom prve sedmice protesta, koji su počeli 28. novembra 2024. Demonstranti su bili ogorčeni zbog najave vladajuće stranke da pauzira pregovore o pristupanju EU. Cilj članstva u EU upisan je u gruzijski ustav. Gruzijska policija odgovorila je raznim mjerama za kontrolu nereda, uključujući upotrebu vodenih topova, biber-spreja i CS gasa. Dr. Čakunašvili, pedijatar koji je bio među onima koje su pogodili vodeni topovi i koji je učestvovao u mnogim demonstracijama, rekao je da mu je koža danima osjećala kao da gori i da se taj osjećaj nije mogao isprati. Kamite su kratko koristile i američke policijske snage nakon Prvog svjetskog rata, ali je odbačen kada su razvijene sigurnije opcije poput CS gasa. Prema međunarodnom pravu, policija smije koristiti hemikalije za kontrolu mase ako su proporcionalne i imaju samo kratkoročne efekte. S obzirom na to da postoje sigurnija i uobičajenija sredstva, zastarjela i znatno jača hemikalija mogla bi biti klasifikovana kao hemijsko oružje, kažu stručnjaci konsultirani od BBC-ja. Eksperimentalno oružje Nalazi su zabrinjavajući, rekla je specijalna izvjestiteljica UN-a za torturu Alice Edwards. Ona je ranije pisala gruzijskoj vladi o navodima policijskog nasilja i torture tokom protesta. Nedostatak stroge regulacije oko upotrebe hemikalija u vodenim topovima predstavlja problem koji želi vidjeti riješenim. - To me navodi da razmotrim ovu praksu kao eksperimentalno oružje. A stanovništvo nikada ne smije biti izloženo eksperimentima. To apsolutno krši međunarodno pravo o ljudskim pravima - rekla je Edwards.