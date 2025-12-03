EK će podnijeti prijedlog o korištenju zamrznute ruske imovine za finansiranje Ukrajine

Evropska komisija planira ove sedmice podnijeti pravni prijedlog o korištenju zamrznute ruske imovine za finansiranje Ukrajine, a istovremeno će ostaviti otvorenu mogućnost zaduživanja na finansijskim tržištima ili kombiniranja te dvije opcije.

Lideri Evropske unije su u oktobru postigli dogovor da se ispune hitne finansijske potrebe Ukrajine u naredne dvije godine, ali nisu podržali plan da se 140 milijardi eura (162 milijarde dolara) zamrznute ruske državne imovine u Evropi koristi kao zajam za Kijev, zbog zabrinutosti koje je izrazila Belgija, piše Reuters.

Većina ruske imovine zamrznute u Evropi nalazi se na računima belgijskog depozitara vrijednosnih papira Euroclear, a belgijska vlada je više puta isticala zabrinutost zbog pravnih rizika.

Prema planu Komisije, Ukrajina bi trebala vratiti zajam samo ako Rusija plati reparacije za štetu prouzrokovanu ratom protiv svog susjeda.

Izvršno tijelo Evropske unije očekuje se da u srijedu usvoji prijedlog koji uključuje preferirani plan zajma za reparacije, vezanog za novčane bilanse imobilizirane imovine ruske centralne banke. Pravnim tekstom bi se ostavila mogućnost zajma finansiranog zaduživanjem EU na finansijskim tržištima, kao i prelaska s jedne opcije na drugu, rekli su izvori.