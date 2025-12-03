Bizarna pohvala Trampove ministrice: "Hvala što ste otjerali uragane"

Na sastanku ministara u Bijeloj kući jučer predsjedavao je Donald Tramp (Trump) desio se bizaran trenutak kada je govorila ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem.

Bivša guvernerka Južne Dakote je tokom sastanka s Trampom i drugim ministrima američkom predsjedniku zahvalila što je - otjerao uragane.