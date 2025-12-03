Bizarna pohvala Trampove ministrice: "Hvala što ste otjerali uragane"

Na sastanku ministara u Bijeloj kući jučer predsjedavao je Donald Tramp (Trump) desio se bizaran trenutak kada je govorila ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem.
Bivša guvernerka Južne Dakote je tokom sastanka s Trampom i drugim ministrima američkom predsjedniku zahvalila što je - otjerao uragane.
- Preživjeli ste period godine kada ima puno uragana, nije bilo niti jednog. Otjerali ste uragane, mi to cijenimo - rekla je Noem.
Period godine između 1. juna i 30. novembra je u Sjevernoj Americi poznat kao "period atlanskih uragana" (Atlantic hurricane season, engl.), a tokom 2026. godine, po prvi put od 2015. godine, nije bilo uragana tokom ovog perioda.
Ipak, uragan Melissa je tokom ovog perioda pogodio Karibe i dio Centralne Amerike, a poginulo je 106 osoba.
Ovaj bizarni govor Noem je izazvao brojne šaljive poruke na društvenim mrežama, a korisnici X-a su uporedili ovaj trenutak sa Sjevernom Korejom, gdje je ministrica predstavljena kao propagandna voditeljka na televiziji ove države.