Stravična nesreća: Vozač dobio dijabetični napad i preletio dva automobila

Gotovo nezapamćena saobraćajna nesreća zabilježena je u Rumuniji kada je jedan vozač izgubio kontrolu i preletio dva automobila u kružnom toku.

Tom prilikom, vozač Mercedesa je jedva izbjegao sudar s nadzornom kamerom koja je snimila ovaj incident.

- Vozač je 55-godišnji muškarac koji je, prema preliminarnim podacima, pretrpio dijabetični napad - prenose rumunski mediji.

Prema informacijama, vozač je izgubio kontrolu nad automobilom. Na snimku se vidi kako njegov Mercedes leti direktno prema stubu nadzorne kamere, prelazeći preko dva vozila koja su bila na cesti. Kada automobil nestane iz kadra, čuje se snažan udarac.