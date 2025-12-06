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TENZIJE

Oružani sukob između Pakistana i Afganistana: Obje države se međusobno optužuju

U proteklim mjesecima zabilježeni su povremeni oružani incidenti između dvije zemlje

Stanovnici napustili domove. Platforma X

A. O.

6.12.2025

Na granici između Pakistana i Afganistana ponovo je došlo do oružanog sukoba, a obje države sada međusobno iznose optužbe za kršenje osjetljivog primirja.

Stanovnici grada Spin Boldak u Afganistanu, smještenog uz granicu dugu oko 2.600 kilometara, tokom prethodne noći su bili prisiljeni napustiti svoje domove zbog intenzivnih borbi. Prema riječima jednog neimenovanog medicinskog radnika u obližnjem Kandaharu, koje prenosi BBC, u lokalnu bolnicu su prevezena četiri beživotna tijela, dok su još četiri osobe ranjene. Navodno je još troje ranjenih evidentirano na teritoriji Pakistana.

U proteklim mjesecima zabilježeni su povremeni oružani incidenti između dvije zemlje. Afganistan je u više navrata optuživao Pakistan za izvođenje zračnih napada unutar afganistanske teritorije.

Posljednji okršaj trajao je oko četiri sata. Prema tvrdnjama glasnogovornika pakistanskog premijera Mošarafa Zaidija (Mosharraf Zaidi), odgovornost za napad snose talibani, koji su, kako tvrdi, započeli sukob bez povoda. Na suprotnoj strani, glasnogovornik talibana izjavio je da je upravo Pakistan izazvao incident te da je Afganistan bio prinuđen dati odgovor, prenosi BBC.

# AFGANISTAN
# PAKISTAN
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