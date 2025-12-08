Masovna zabava izmakla kontroli: Policija prekinula rođendan tinejdžera

Proslava rođendana dvoje tinejdžera, starih 16 i 17 godina, održana prošle subote u Minhenu (München), pretvorila se u događaj koji je na kraju morala prekinuti policija. Umjesto planiranih 50 učesnika, u prostorijama se pojavilo čak oko 150 osoba.

Slavlje se odvijalo u uredu oca jednog od tinejdžera. Tokom okupljanja, jedan 17-godišnjak koji je bio među gostima bacio je iz automobila petardu prema grupi ljudi koja je čekala na autobuskome stajalištu. Tom prilikom povrijeđen je 16-godišnji mladić, koji je zadobio povredu u predjelu koljena.

Zbog ovog incidenta pokrenuta je istraga, budući da je navedeno djelo okarakterisano kao pokušaj nanošenja teške tjelesne povrede, kao i kršenje zakona koji reguliše upotrebu eksplozivnih sredstava.

Među ostalom štetom, tokom proslave je oštećena i imovina: kroz prozor je bačena staklena boca, čime je polomljeno vjetrobransko staklo automobila koji je bio parkiran u blizini. Mještani su, uznemireni bukom i haosom, pozvali policiju zbog narušavanja javnog reda i mira. Jedan od domaćina također je kontaktirao policijske službenike jer više nije mogao obuzdati veliki broj gostiju.

Za sada nije jasno kako je došlo do toga da se pojavi toliko ljudi. Glasnogovornica policije nije iznijela dodatne detalje, dok se istraga nastavlja, objavio je njemački dnevnik BR24.