Lukašenko: Situacija na bjelorusko-ukrajinskoj granici se stabilizirala

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je u utorak da se situacija na granici s Ukrajinom donekle stabilizirala.

Govoreći na sastanku Vijeća sigurnosti u Minsku, Lukašenko je rekao da je Bjelorusija i dalje prisiljena graditi stražarske položaje i naoružavati graničare.

- Situacija na bjelorusko-ukrajinskoj granici se donekle stabilizirala, iako tamo postoje bezbrojni problemi - rekao je.

Lukašenko je rekao da postoji mnogo pitanja koja treba riješiti na mobilizacijskoj osnovi i da mora ojačati granicu koju je Ukrajina napustila, izgraditi stražarske položaje i opremiti graničare.

- Iza graničara moramo rasporediti oružane snage u drugoj liniji - rekao je i dodao: “Naravno, ovo odvlači ne samo našu pažnju već i određene resurse. “