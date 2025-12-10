SAD postavile ultimatum OSCE-u: "Ako nastavite ovim putem razmotrit ćemo povlačenje podrške"

Sjedinjene Američke Države, predvođene administracijom predsjednika Donalda Trumpa, uputile su oštro upozorenje Organizaciji za europsku sigurnost i saradnju (OSCE), naglašavajući da će Vašington razmotriti povlačenje ukoliko organizacija ne sprovede hitne i suštinske reforme. Ultimatum je iznio Brendan Hanrahan, visoki zvaničnik u Birou za europska i euroazijska pitanja američkog State Departmenta, tokom završnih izlaganja na sastanku Ministarskog savjeta OSCE-a u Beču.

Hanrahan je naglasio da SAD i dalje učestvuju u radu OSCE-a “jer vjeruju da ta organizacija, ako se ispravno reformiše, može imati značajnu ulogu”. Ipak, upozorio je da je OSCE “godinama u zastoju”, sa prioritetima koji se gomilaju, dok se suštinska pitanja europske sigurnosti potiskuju u drugi plan.

Posebno je kritikovao to što, kako je naveo, zvanične politike OSCE-a sve češće liče na “katalog ideoloških projekata” koji nemaju direktnu vezu s mandatom organizacije, uključujući protivljenje reformi azilnih politika i inicijative usmjerene na potpuno ukidanje fosilnih goriva. “Takav pristup odvlači resurse od ključnog zadatka: sprečavanja sukoba i jačanja stabilnosti”, istakao je Hanrahan.

On je postavio i direktno pitanje: “Ako OSCE ne može doprinijeti u oblasti koja je najvažnija, a to je ozbiljno upravljanje konfliktima u odnosima s Rusijom, zašto bi SAD nastavile da učestvuje [u toj organizaciji]?” Odgovor koji je sam ponudio bio je jasan: “Zato što vjerujemo da se OSCE može promijeniti i postati efikasan”.

SAD su iznijele i tri konkretna uslova. Prvi je smanjenje budžeta – Washington očekuje da OSCE do decembra 2026. smanji godišnju potrošnju za najmanje 15 miliona eura, uz preusmjeravanje novca s konferencija i izvještaja na terenske misije i aktivnosti koje doprinose stabilnosti.

Drugi uslov je strukturna reforma. Hanrahan je rekao da OSCE mora prestati da se bavi “diktiranjem nacionalnih socijalnih politika” i fokusirati se na zadatke poput monitoringa granica i izbora, koji se mogu provoditi samo uz punu saradnju država članica.

Treći zahtjev odnosi se na obnovu angažmana s Rusijom. “Organizacija mora uključiti sve ključne aktere u procese upravljanja krizama”, naglasio je Hanrahan, dodajući da se “sukob koji uključuje Rusiju može rješavati samo uz angažman Rusije”.

Hanrahan je poručio da OSCE može ispuniti svoju osnovnu ulogu tek ako omogući dijalog između država s različitim interesima i vizijama, te se vrati pitanjima poput kontrole konvencionalnog naoružanja, sigurnosti granica, borbe protiv terorizma i pranja novca, kao i naporima da se jednog dana postigne održiv mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, navodi Security and Human Rights Monitor.

Na kraju je upozorio: “Ako OSCE nastavi sadašnjim putem, SAD će nastaviti da preispituju svoje učešće i podršku”.