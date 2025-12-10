SAD ponovo prijete Međunarodnom krivičnom sudu, traže obećanje da neće proganjati Trampa i Izrael

Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trampa želi da Međunarodni krivični sud (ICC) izmijeni svoj osnivački dokument kako bi se osiguralo da ne istražuje republikanskog predsjednika i njegove najviše zvaničnike, piše Reuters.

Ako sud ne udovolji ovom zahtjevu SAD-a, koji uključuje i formalno okončanje ranije istrage američkih trupa u Afganistanu i obustavljanje istraga izraelskih lidera zbog rata u Gazi, Vašington bi mogao kazniti još više zvaničnika ICC-a, pa čak i sankcionisati sam sud, rekao je zvaničnik administracije.

Značajna eskalacija

Uvođenje sankcija samom sudu predstavljalo bi značajnu eskalaciju američke kampanje protiv ICC-a, koji američki zvaničnici, uključujući republikance i demokrate, već dugo kritikuju tvrdeći da sud zadire u suverenitet SAD-a.

Zvaničnik Trampove administracije, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, naveo je da je Vašington svoje zahtjeve prenio članicama ICC-a, od kojih su neke američki saveznici, kao i samom sudu. Sjedinjene Države nisu potpisnice Rimskog statuta, kojim je ICC osnovan 2002. godine kao sud posljednje instance sa ovlaštenjem da procesuira šefove država.

Sudije ICC-a izdale su naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta i vođe Hamasa Ibrahima al-Masrija prošlog novembra, zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tokom sukoba u Gazi.

U martu 2020. tužioci su otvorili istragu u Afganistanu koja je uključivala moguće zločine američkih vojnika. Od 2021. sud je umanjio prioritet za ispitivanje uloge SAD-a, ali istraga nije formalno okončana.

Kako bi prisilio tribunal da odustane od tih optužbi, SAD je ranije ove godine uveo sankcije protiv devet zvaničnika ICC-a, uključujući sudije i tužioce. Međutim, nisu išli toliko daleko da sankcionišu sam sud kao instituciju, što bi ozbiljno omelo rad tribunala.

- Rastu zabrinutosti da bi se 2029. godine ICC mogao okrenuti predsjedniku, potpredsjedniku, sekretaru za odbranu i drugima, i pokrenuti postupke protiv njih - rekao je zvaničnik Trumpove administracije.

Izmjene Rimskog statuta

Svaki pokušaj izmjene Rimskog statuta radi ispunjavanja zahtjeva SAD-a bio bi spor i težak, jer bi zahtijevao odobrenje dvije trećine država koje su ratificirale statut.

- Izmjene Rimskog statuta u nadležnosti su država članica - navela je služba za odnose s javnošću ICC-a, koja govori u ime suda i njegovog predsjedništva, u odgovoru na pitanja Reutersa. Nije odgovorila na pitanje je li Vašington zatražio imunitet od krivičnog gonjenja za Trampa.

Sankcije uvedene protiv suda kao institucije mogle bi utjecati na njegove osnovne svakodnevne funkcije, od mogućnosti isplate osoblja do pristupa bankovnim računima i korištenja rutinskog kancelarijskog softvera na njegovim računarima.