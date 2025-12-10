Poslanici Evropskog parlamenta koji podržavaju Fon der Lajen blokirali raspravu o korupcijskom skandalu

Političke grupacije Evropskog parlamenta (EP) koje podržavaju predsjednicu Evropske komisije (EK) Ursulu fon der Lajen (Von der Leyen) blokirale su danas inicijativu za hitnu raspravu o korupcionom skandalu koji potresa Koledž Evrope i Evropsku službu za vanjske poslove (EEAS).

Na zatvorenom sastanku Konferencije predsjednika u Briselu, inicijativa krajnje desničarske grupacije "Patriote za Evropu", koju su podržali i poslanici iz ekstremno desničarske grupe "Evropa suverenih nacija", da ova tema uđe u dnevni red narednog zasjedanja u Strazburu nije dobio dovoljno podrške, navodi Euraktiv.

Šef stranačke discipline Patriota za Evropu Anders Vistisijan, ocijenio je odbijanje prijedloga kao "gromoglasnu sramotu" i upitao "gdje su sada Zeleni koji traže transparentnost i socijalisti koji pozivaju moćne na odgovornost", prenosi Tanjug.