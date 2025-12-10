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SKANDAL POTRESA KOLEDŽ

Poslanici Evropskog parlamenta koji podržavaju Fon der Lajen blokirali raspravu o korupcijskom skandalu

Šef stranačke discipline Patriota za Evropu Anders Vistisijan, ocijenio je odbijanje prijedloga kao "gromoglasnu sramotu"

Ursula Fon der Lajen. Anadolija

A. O.

10.12.2025

Političke grupacije Evropskog parlamenta (EP) koje podržavaju predsjednicu Evropske komisije (EK) Ursulu fon der Lajen (Von der Leyen) blokirale su danas inicijativu za hitnu raspravu o korupcionom skandalu koji potresa Koledž Evrope i Evropsku službu za vanjske poslove (EEAS).

Na zatvorenom sastanku Konferencije predsjednika u Briselu, inicijativa krajnje desničarske grupacije "Patriote za Evropu", koju su podržali i poslanici iz ekstremno desničarske grupe "Evropa suverenih nacija", da ova tema uđe u dnevni red narednog zasjedanja u Strazburu nije dobio dovoljno podrške, navodi Euraktiv.

Šef stranačke discipline Patriota za Evropu Anders Vistisijan, ocijenio je odbijanje prijedloga kao "gromoglasnu sramotu" i upitao "gdje su sada Zeleni koji traže transparentnost i socijalisti koji pozivaju moćne na odgovornost", prenosi Tanjug.

# EVROPSKA KOMISIJA
# EVROPSKI PARLAMENT
# URSULA VON DER LEYEN
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