Na granici Poljske i Bjelorusije otkriven tunel za migrante

Više od 180 stranih državljana ilegalno je ušlo u Poljsku iz Bjelorusije kroz tunel iskopan ispod granične ograde u blizini mjesta Narevka, u Podlaskom vojvodstvu. Poljska granična straža otkrila je ovaj masovni prelazak i pokrenula opsežnu operaciju u kojoj je većina migranata privedena, dok se za preostalim osobama i dalje traga, prenosi Euronews.

Zahvaljujući integriranim elektronskim sistemima nadzora, graničari su brzo locirali grupu nakon što je izašla iz tunela na poljsku teritoriju. U širokoj potrazi, u kojoj su učestvovali vojska, policija i psi tragači, privedeno je više od 130 migranata, među kojima je najviše državljana Afganistana i Pakistana, ali i osoba iz Indije, Nepala i Bangladeša.

Otkriveni podzemni prolaz dug je gotovo 100 metara i visok oko metar i po. Ulaz u tunel bio je skriven u šumi na bjeloruskoj strani, oko 50 metara od granice, dok se izlaz nalazio desetak metara unutar poljske teritorije.

Istovremeno s migrantima uhapšena su i dva vozača – 69-godišnji državljanin Poljske i 49-godišnji državljanin Litvanije. Sumnjiče se da su organizirali krijumčarenje migranata prema zapadnoj Evropi, a istraga o ovom slučaju je u toku.

Ovo je četvrti tunel ove vrste koji su službenici Podlaskog odjeljenja granične straže otkrili ove godine. Iz Granične straže poručili su da je kombinacija elektronskih i fizičkih mjera zaštite granice omogućila brzu i efikasnu reakciju na pokušaj nezakonitog prelaska državne granice.