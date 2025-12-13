Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DUG GOTOVO 100 METARA

Na granici Poljske i Bjelorusije otkriven tunel za migrante

Ulaz u tunel bio je skriven u šumi na bjeloruskoj strani, oko 50 metara od granice, dok se izlaz nalazio desetak metara unutar poljske teritorije

Tunel za migrante. Straż Graniczna

M. Až.

13.12.2025

Više od 180 stranih državljana ilegalno je ušlo u Poljsku iz Bjelorusije kroz tunel iskopan ispod granične ograde u blizini mjesta Narevka, u Podlaskom vojvodstvu. Poljska granična straža otkrila je ovaj masovni prelazak i pokrenula opsežnu operaciju u kojoj je većina migranata privedena, dok se za preostalim osobama i dalje traga, prenosi Euronews.

Zahvaljujući integriranim elektronskim sistemima nadzora, graničari su brzo locirali grupu nakon što je izašla iz tunela na poljsku teritoriju. U širokoj potrazi, u kojoj su učestvovali vojska, policija i psi tragači, privedeno je više od 130 migranata, među kojima je najviše državljana Afganistana i Pakistana, ali i osoba iz Indije, Nepala i Bangladeša.

Otkriveni podzemni prolaz dug je gotovo 100 metara i visok oko metar i po. Ulaz u tunel bio je skriven u šumi na bjeloruskoj strani, oko 50 metara od granice, dok se izlaz nalazio desetak metara unutar poljske teritorije.

Istovremeno s migrantima uhapšena su i dva vozača – 69-godišnji državljanin Poljske i 49-godišnji državljanin Litvanije. Sumnjiče se da su organizirali krijumčarenje migranata prema zapadnoj Evropi, a istraga o ovom slučaju je u toku.

Ovo je četvrti tunel ove vrste koji su službenici Podlaskog odjeljenja granične straže otkrili ove godine. Iz Granične straže poručili su da je kombinacija elektronskih i fizičkih mjera zaštite granice omogućila brzu i efikasnu reakciju na pokušaj nezakonitog prelaska državne granice.

# MIGRANTI
# POLJSKA
# BJELORUSIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.