Praznična biciklijada: Više od hiljadu Djeda Mrazova na ulicama Londona

Više od hiljadu biciklista, odjevenih u kostime Djeda Mraza, provozalo se ove subote ulicama centra Londona obilježavajući 11. izdanje Santa Cruisea – humanitarne manifestacije koja je s godinama prerasla u prepoznatljivu prazničnu tradiciju grada.

Ovu inicijativu pokrenuo je ljubitelj BMX biciklizma Stefan Vrajt (Stephane Wright), nakon što je njegov sin, koji je u dobi od svega šest mjeseci preživio srčani udar, dobio podršku dobrotvorne organizacije ECHO (Evelina Children’s Heart Organisation) tokom boravka u bolnici. Upravo ta lična priča bila je povod da događaj preraste u akciju solidarnosti i pomoći drugima.

Džon i Keri Vestbrok (John i Kerry Westbrook), organizatori biciklističkog relija, za Reuters su istakli da je prvo izdanje Santa Cruisea okupilo više od 285 učesnika, a od tada broj biciklista svake godine raste.

Ove subote, obučeni u crvene kostime i vozeći prilagođene BMX bicikle, učesnici su krenuli od bolnice St. Thomas, prolazeći kroz gradske ulice i pored poznatih londonskih atrakcija poput Westminsterske opatije i Buckinghamske palače.

Tokom vožnje mnogi biciklisti su od prolaznika prikupljali donacije za dobrotvornu organizaciju Echo, koja pruža podršku djeci sa srčanim oboljenjima.

Slični događaji nisu rezervisani samo za London – biciklijada Djeda Mrazova svake godine održava se i u Mostaru uoči Božića.