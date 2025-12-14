"Doktor" iz BiH osuđen u Beču zbog trgovine ukradenom robom

Državljanin Bosne i Hercegovine, poznat pod nadimkom „Doktor“, osuđen je u Beču na 24 mjeseca djelimično uslovne kazne zbog trgovine na crno. Presuda se odnosi na događaje na Meksikoplacu u bečkom distriktu Leopoldstadt.

On je, zajedno sa saučesnicima, navodno trgovao ukradenom robom. Optužnica navodi širok spektar predmeta: parfeme, električne četkice za zube, sredstva za potenciju, kozmetiku, kondome, e-trotinete, bicikle i profesionalni alat.

U posjedu "Doktora" pronađeno je između ostalog: 203 pakovanja kapsula za kafu, 27 pakovanja sredstava za potenciju, 17 električnih četkica za zube, 29 konzervi tunjevine, 14 velikih pakovanja žileta, USB stikovi, baterije i razni kozmetički proizvodi. Sve je, prema optužnici, bilo ukradeno, a kasnije skladišteno i distribuirano s Meksikoplaca.

Ovaj 60-godišnji državljanin BiH poslovao je sa sinom A.V. (24) i saučesnikom E.T. (56), vodeći izuzetno unosan posao na crnom tržištu.

"Doktor" i njegovi saučesnici tokom suđenja pokazali su kajanje i priznali krivicu. Prema navodima, od septembra 2024. godine preuzeli su ukradenu robu više od 300 puta, najčešće iz torbi i ruksaka sitnih kriminalaca.

Optužnica obuhvata i provalu sa tjelesnom povredom: u junu 2025. jedan od osumnjičenih nasilno je ušao u stan, povrijedio stanara i oštetio njegov mobilni telefon i vrata.

Mediji prenose da su kazne relativno blage: saučesnik A.V. dobio je 15 mjeseci djelimično uslovno, dok je E.T., koji je odgovoran i za tjelesnu povredu, osuđen na 20 mjeseci bezuslovno. Presuda je pravosnažna.