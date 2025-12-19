Otišao po cigarete i nikad se više nije vratio: Sin nakon 55 godina otkrio jezivu sudbinu oca, kopajući u podrumu kuće

Džordž Kerol je jednog dana izašao iz kuće da kupi cigarete - i više se nikada nije vratio. Misteriozni događaj se odigrao 1963. godine, dok je Majkl imao osam mjeseci.

Amerikanac Majkl Kerol otkrio je medijima, kako je nakon dugog traganja za istinom, konačno saznao šta se dogodilo njegovom ocu, koji je nestao dok je još bio beba.

Jedna porodična misterija, započeta 1960-ih, dobila je potresan epilog tek nakon više decenija.

Prekretnica se dogodila tek 2010. godine, kada je Majklova sestra Džin posjetila vidovnjaka. Tada je saznala, kako tvrdi, da otac nije napustio porodicu, već da je ubijen.

Tokom godina, članovi familije su slušali različite teorije i glasine. Tako se spekulisalo da je Džordž započeo novi život sa ženom koju je upoznao u Koreji, dok je služio u američkoj vojsci. Ipak, nikakav dokaz nije pronađen.

Ova priča, iako dočekana sa skepticizmom, dodatno je produbila sumnje koje Majkl nikada nije u potpunosti mogao da potisne, prenosi Mirror.

Jezivo otkriće u dvorištu

On je otkupio porodičnu kuću, u kojoj je odrastao, i postao njen vlasnik. Nakon smrti majke, počeo je da kopa po podrumu, vođen uvjerenjem da istina nije bila u potpunosti izrečena.

U svemu su mu pomagali sinovi, Kris i Majkl Mlađi, a onda je 2018. godine uslijedilo šokantno otkriće.

Ispod trema je pronašao posmrtne ostatke i odmah obavijestio policiju. Forenzičari su potvrdili da pripadaju Džordžu Kerolu, a bizaran slučaj je zvanično kvalifikovan kao ubistvo.

Analize su pokazale da je uzrok smrti bio snažan udarac koji je izazvao prijelom lobanje.

Sumnje izrečene u filmu

U dokumentarnom filmu “The Secrets We Bury”, Majkl iznosi sumnju da je za Džordžovu smrt odgovoran očuh Ričard Dares, majstor koji je radio u porodičnoj kući neposredno prije nestanka, a koji je kasnije oženio njegovu majku.

Dares nikada nije bio krivično gonjen u vezi sa ovim slučajem, a preminuo je 2018. godine.

Producent dokumentarca, Patriša Gilespi, navodi da su Majkl i njegova sestra decenijama nailazili na nerazumijevanje i podsmijeh okoline, dok je razrješenje misterije otvorilo niz dodatnih pitanja i porodičnih tajni.

U filmu se navodi i da je Džordžov brat vjerovao da je otac ubijen, čime su se sumnje unutar porodice dodatno potvrdile.