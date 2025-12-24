Video / Tragedija u staračkom domu: Dvije eksplozije i požar, ima mrtvih i nestalih

Dvije eksplozije i požar, očito izazvani curenjem plina, zahvatili su dom za starije u blizini Filadelfije (Philadelphije), usmrtivši najmanje dvije osobe i potaknuvši intenzivnu potragu za žrtvama u urušenom dijelu zgrade, saopćili su dužnosnici.
Hitni dispečerski centar okruga Baks (Bucks) primio je dojavu u utorak nakon 14 sati po lokalnom vremenu o eksploziji s ozlijeđenima u domu za starije i nemoćne Silver Lejk (Lake) u Bristolu, mjestu udaljenom oko 33 kilometra od Filadelfije.
Tamošnji vatrogasni komandant Kevin Dipolito (Dippolito) izjavio je da se trenutno pet osoba vodi kao nestalo, dok je još neodređen broj preživjelih povrijeđen.
Rekao je da su brojni pacijenti i osoblje izvučeni iz ruševina, blokiranih stubišta i zaglavljenih liftova, kao i da su vatrogasci ušli u zonu urušenog podruma i izvukli još najmanje dvije osobe na sigurno prije nego što su se povukli usred plinskih isparenja.
- Izvukli smo sve koje smo mogli pronaći i vidjeti i izašli smo iz zgrade. U roku od otprilike 15 do 30 sekundi nakon što smo izašli, znajući da se oko nas osjeća jak miris prirodnog plina, dogodila se još jedna eksplozija i požar - rekao je Dipolito.
Pet sati nakon incidenta, izjavio je da vatrogasci i spasioci i dalje tretiraju potragu kao akciju spašavanja te da je dovedena teška oprema kako bi pomogla u uklanjanju većih komada ruševina.
Tačan broj pacijenata i osoblja koji su bili u zgradi u trenutku incidenta nije trenutno poznat, no zna se da ustanova ima dozvolu za do 174 kreveta.