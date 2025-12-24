Video / Tragedija u staračkom domu: Dvije eksplozije i požar, ima mrtvih i nestalih

Dvije eksplozije i požar, očito izazvani curenjem plina, zahvatili su dom za starije u blizini Filadelfije (Philadelphije), usmrtivši najmanje dvije osobe i potaknuvši intenzivnu potragu za žrtvama u urušenom dijelu zgrade, saopćili su dužnosnici. Hitni dispečerski centar okruga Baks (Bucks) primio je dojavu u utorak nakon 14 sati po lokalnom vremenu o eksploziji s ozlijeđenima u domu za starije i nemoćne Silver Lejk (Lake) u Bristolu, mjestu udaljenom oko 33 kilometra od Filadelfije.

Tamošnji vatrogasni komandant Kevin Dipolito (Dippolito) izjavio je da se trenutno pet osoba vodi kao nestalo, dok je još neodređen broj preživjelih povrijeđen. Rekao je da su brojni pacijenti i osoblje izvučeni iz ruševina, blokiranih stubišta i zaglavljenih liftova, kao i da su vatrogasci ušli u zonu urušenog podruma i izvukli još najmanje dvije osobe na sigurno prije nego što su se povukli usred plinskih isparenja.