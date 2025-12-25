Krvavi pir na Božić u Švedskoj: Muškarac nožem ubio ženu i ranio više osoba, policija ga eliminirala

Policija je na Božić, oko podneva, intervenirala u stambenom naselju u švedskom gradu Bodenu nakon dojave da je muškarac u dvadesetim godinama povrijedio više osoba na jednoj adresi.

– Policija je upućena na adresu zbog sumnje na napad u stambenoj kući. Prijavljeno je da se radi o muškarcu koji je nanio povrede drugim osobama i da postoji sumnja na krivičnu namjeru – izjavila je portparolka policije Mari Anderson.

Dvije osobe

Tokom pokušaja hapšenja osumnjičenog došlo je do incidenta koji je završio pucnjavom, nakon čega je muškarac preminuo.

Na mjestu događaja pronađena je mrtva žena u dobi od 55 godina, dok su još dvije osobe s povredama prevezene u bolnicu. Stepen njihovih povreda zasad nije saopćen.

Prema navodima lista Aftonbladet, osumnjičeni je nekoliko sati boravio u kući prije nego što su stanari pozvali policiju, a navodno je kao oružje koristio nož. Tijelo preminule žene pronađeno je izvan objekta, dok su povrijeđene osobe bile unutar kuće.

Slučaj se vodi kao ubistvo i pokušaj ubistva. Policija navodi da je jedini osumnjičeni muškarac koji je stradao u policijskoj pucnjavi, da nema drugih osumnjičenih te da ne postoji opasnost za javnost.

Specijalne istrage

– Dalje će se utvrđivati šta je ta osoba radila na toj adresi – dodala je Mari Anderson.

Zbog upotrebe vatrenog oružja od strane policije, predmet je proslijeđen Odjelu za specijalne istrage, koji se bavi slučajevima u kojima se ispituje eventualna krivična odgovornost policijskih službenika.