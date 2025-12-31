Amerikanci objavili mapu rizičnih zemalja: BiH i Srbija zauzele visoko mjesto skale

Američki State Department i za 2026. godinu nastavlja praksu objavljivanja redovnih preporuka za putovanja, s ciljem da svojim državljanima pruži pregled bezbjednosne situacije u državama širom svijeta.

Ove smjernice služe kao pomoć američkim turistima prilikom planiranja putovanja, jer ukazuju na zemlje koje se smatraju sigurnim, ali i na one u kojima postoji povećan rizik zbog kriminala, terorizma, političke nestabilnosti ili prirodnih katastrofa.

Kako funkcioniše sistem upozorenja?

State department koristi jednostavan sistem koji se sastoji od četiri nivoa rizika. Ovaj sistem ne podrazumijeva zakonsku zabranu putovanja, već putnicima pruža jasne preporuke i smjernice.

Nivo 1 – Preduzmite uobičajene mjere opreza

Ovo je najniži stepen upozorenja i odnosi se na zemlje koje se smatraju relativno sigurnim, uz preporuku osnovnog opreza. (Plava boja na karti)

Nivo 2 – Pojačajte oprez

U ovim državama postoje povišeni bezbjednosni rizici, poput kriminala, terorizma ili političkih tenzija. Putovanja su dozvoljena, ali zahtijevaju dodatnu pažnju. (Žuta boja na karti)

Nivo 3 – Razmislite o ponovnoj procjeni putovanja

Putovanja se ne preporučuju zbog ozbiljnih rizika, a mogućnosti američke vlade da pruži pomoć svojim građanima mogu biti ograničene. (Svijetlocrvena boja na karti)

Nivo 4 – Ne putujte

Najviši nivo upozorenja, koji se odnosi na zemlje s ekstremnim rizikom po život, poput ratnih zona ili područja s visokim stepenom nasilja i terorizma. (Tamnocrvena boja na karti)

Bosna i Hercegovina i Srbija u Nivou 2

Bosna i Hercegovina, Srbija i Sjeverna Makedonija svrstane su u Nivo 2, gdje se savjetuje pojačan oprez, najčešće zbog kriminala ili povremenih političkih napetosti. U istoj kategoriji nalaze se i Francuska, Njemačka, Italija i Španija, prvenstveno zbog prijetnji od terorizma i mogućih građanskih nemira, prenosi Telegraf.

S druge strane, Hrvatska, Crna Gora i većina zemalja Evropske unije nalaze se u Nivou 1, što znači da se smatraju sigurnim destinacijama za američke turiste, uz preporuku uobičajenog opreza. Među njima su i Slovenija, Austrija, Mađarska, kao i popularne turističke zemlje poput Japana, Australije, Portugala i Kanade.

Ipak, uz Hrvatsku se u pojedinim izvještajima navodi napomena o „povećanom sigurnosnom riziku“, što se uglavnom odnosi na sitniji kriminal, poput džeparenja u turističkim zonama.

Najrizičnije zemlje svijeta

U Nivou 4 nalaze se države pogođene ratom ili ozbiljnom političkom nestabilnošću. Među njima su Rusija i Ukrajina zbog aktuelnog sukoba, Bjelorusija zbog podrške Rusiji i proizvoljnih hapšenja američkih državljana, kao i Avganistan, Iran, Irak, Sirija, Jemen, Somalija, Sudan, Južni Sudan, Libija, Mali i Venecuela.

Za ove zemlje američka vlada upozorava da je mogućnost pružanja pomoći svojim građanima izuzetno ograničena ili u potpunosti nepostojeća.

Preporuke State departmenta nisu nepromjenjive. Upozorenja nivoa 3 i 4 revidiraju se najmanje svakih šest mjeseci, dok se nivoi 1 i 2 analiziraju jednom godišnje, osim u slučajevima iznenadnih događaja poput političkih prevrata ili prirodnih katastrofa.

Putnicima se preporučuje da prije konačne odluke o putovanju uvijek provjere najnovije informacije, kako bi boravak u inostranstvu bio što sigurniji i ugodniji.