Crkva stara 154 godine izgorjela u novogodišnjoj noći

Tokom novogodišnje noći historijsku crkvu Vondelkerk u Amsterdamu zahvatio je požar, usljed čega je skoro potpuno izgorjela.

Riječ je o Vondelkerk crkvi, koja pripada staroj kulturnoj baštini u blizini Vondelparka u Amsterdamu, a stara je 154 godine. Od 1977. godine korištena je za razne događaje, dok je ranije služila kao rimokatolička crkva.

Vlasti su evakuisale desetine obližnjih kuća, a vatrogasci su kazali da još nisu sigurni hoće li moći spasiti crkvu zbog veličine požara. Dijelovi tornja i krova su se urušili, ostavljajući oko 90 obližnjih kuća bez struje.

Lokalni mediji izvještavaju da je vatra potpuno progutala crkvu.

Trenutno nema izvještaja o potencijalnim žrtvama, a uzrok požara se još istražuje.