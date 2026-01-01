Snimak neuspješnog parkiranja nasmijao sve: Prikupio 5,7 miliona pregleda

Parkiranje ponekad predstavlja izazov i za iskusne vozače, a snimak koji je postao hit na TikToku pokazuje da i jednostavniji zadaci mogu prerasti u pravu avanturu.

Snimak, koji je u kratkom roku prikupio više od 5,7 miliona pregleda, prikazuje pokušaj parkiranja koji je trajao oko tri minuta, uz navijanje gledalaca. Iako vozač na kraju nije pronašao savršenu putanju, svi su uživali u pokušajima, nepredvidivom kruženju i sitnim greškama koje su snimak učinile zabavnim.

Korisnici su ostavili više od 20.000 komentara, a mnogi su se zapitali kako osoba koja je završila auto-školu može napraviti ovakav “spektakl”.