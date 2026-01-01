Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VOZAČ SE NIJE SNAŠAO

Snimak neuspješnog parkiranja nasmijao sve: Prikupio 5,7 miliona pregleda

Korisnici su ostavili više od 20.000 komentara

Neuspješno parkiranje. TikTok

Dž. M.

1.1.2026

Parkiranje ponekad predstavlja izazov i za iskusne vozače, a snimak koji je postao hit na TikToku pokazuje da i jednostavniji zadaci mogu prerasti u pravu avanturu.

Snimak, koji je u kratkom roku prikupio više od 5,7 miliona pregleda, prikazuje pokušaj parkiranja koji je trajao oko tri minuta, uz navijanje gledalaca. Iako vozač na kraju nije pronašao savršenu putanju, svi su uživali u pokušajima, nepredvidivom kruženju i sitnim greškama koje su snimak učinile zabavnim.

Korisnici su ostavili više od 20.000 komentara, a mnogi su se zapitali kako osoba koja je završila auto-školu može napraviti ovakav “spektakl”.

Neki su poručili: “Prostorna geometrija nije za svakoga”, “Da li je vozač dobio dozvolu na lutriji?”, “Šta će se dogoditi kad bude morao paralelno da parkira?” i “Mnogo kritikujete, a možda je vozač-početnik.”

# SNIMAK
# PARKIRANJE
# VOZAČ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.