Maduro doveden pred američki sud na prvo ročište zbog optužbi za trgovinu drogom

Očekuje se da će se Maduro i njegova supruga u podne pojaviti pred sudijom na kratkom, ali obaveznom ročištu, koje će vjerovatno označiti početak dugotrajne pravne bitke o tome da li mu se može suditi u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Svrgnuti predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolas Maduro) trebao bi se danas prvi put pojaviti pred američkim sudom zbog optužbi za narko-terorizam, na koje se administracija predsjednika Donalda Trampa (Donalda Trumpa) pozvala da bi opravdala njegovo hapšenje i dovođenje u Njujork.

Par je rano jutros, pod jakom oružanom pratnjom, prebačen iz zatvora u Bruklinu, gdje su bili pritvoreni, u sudnicu na Menhetnu.

Transport je obavljen brzo. Kolona vozila s Madurom napustila je zatvor oko 7.15 ujutro i uputila se ka obližnjem sportskom terenu, gdje se Maduro polako uputio prema helikopteru koji ga je čekao. Letjelica je preletjela njujoršku luku i sletjela na heliodrom na Menhetnu, gdje je Maduro, vidno šepajući, ukrcan u oklopno vozilo.

Nekoliko minuta kasnije, kolona vozila organa reda ušla je u garažu sudskog kompleksa, tik iza ugla one u kojoj je Donald Tramp 2024. godine osuđen zbog falsifikovanja poslovnih evidencija.

Pravosudni sistem

Kao optuženik u američkom pravosudnom sistemu, Maduro će imati ista prava kao i svaka druga osoba optužena za krivično djelo, uključujući pravo na suđenje pred porotom sastavljenom od običnih građana Njujorka. Ipak, njegov slučaj biće gotovo, ali ne sasvim, jedinstven.

Očekuje se da će Madurovi advokati osporiti zakonitost njegovog hapšenja, tvrdeći da kao suvereni šef države uživa imunitet od krivičnog gonjenja.

Sličnu odbranu je bezuspješno pokušao da iskoristi panamski moćnik Manuel Noriega, nakon što su ga američke snage zarobile tokom vojne intervencije 1990. godine.

Međutim, SAD ne priznaju Madura kao legitimnog predsjednika Venecuele, naročito nakon veoma osporavanih predsjedničkih izbora 2024. godine, prenosi AP.