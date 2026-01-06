Prioriteti kiparskog predsjedavanja: BiH u fokusu Kipra na čelu EU

Dalji solidan napredak u procesu proširenja za Bosnu i Hercegovinu i ostale partnere sa Zapadnog Balkana bit će cilj kiparskog predsjedavanja Evropskom unijom koje je startalo s prvim danom ove godine, kazali su iz kiparske administracije za „Dnevni avaz“.

- Potrebna nam je Evropa bez podjela - navode iz Ambasade Kipra u Budimpešti, koja pokriva i Bosnu i Hercegovinu, te naglašavaju kako kiparsko predsjedavanje Unijom želi vidjeti konkretan napredak u proširenju.

Rastući izazovi

Kipar je preuzeo predsjedavanje Vijećem EU drugi put od pridruživanja Uniji 2004. godine, usred rastućih izazova za Evropu: nestabilnost na Bliskom istoku i dalje traje, ruski rat protiv Ukrajine bliži se četvrtoj godini, sigurnosne prijetnje rastu, transatlantsko jedinstvo je pod pritiskom, a EU ima cilj jačanje svoje kolektivne konkurentnosti u sve zahtjevnijem geoekonomskom okruženju.

- Vođen geopolitičkim imperativima, proces proširenja dobio je značajan politički zamah, a tokom naredne dvije godine Vijeće će biti pozvano da preduzme odlučne mjere za svoje proširenje. Proširena Unija će biti jača i otpornija, povećavajući prosperitet, a istovremeno će održavati svoje temeljne vrijednosti, navode u izjavi za „Dnevni avaz“.

Kiparsko predsjedavanje će, dodaju, odgovorno provoditi agendu proširenja, ali podsjećaju da će svi koji teže proširenju, a tu je i Bosna i Hercegovina morati da poštuju i podržavaju vrijednosti i principe na kojima je EU zasnovana, te da ispunjavaju obaveze potrebne za članstvo u EU.

Sigurnost i odbrana

Posebnu pažnju uz proces proširenja zahtijevat će i postizanje konsenzusa o migracijskoj politici, a slijede i teški pregovori o narednom višegodišnjem finansijskom okviru EU, posebno stoga što se fiskalni uslovi u Evropi komplikuju, a evropski model je pod pritiskom zbog fragmentacije globalne trgovine.

U odgovoru na globalne pritiske na Uniju, očekuje se da će sigurnost i odbrana ostati visoko na dnevnom redu Brisela pod kiparskim predsjedavanjem.





NATO partnerstvo

Jačanje transatlantskih odnosa i saradnje između EU i NATO-a također je bitno. Kipar želi obostrano transparentno i korisno partnerstvo s NATO-om. Posebna pažnja će se posvetiti regijama koje uključuju Crveno more, Afrički rog, Zaljev i Indo-Pacifik.