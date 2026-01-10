Video / Kombi proklizao niz ulicu: "To je haos"

Incident je snimljen u jednom od predgrađa grada Šefilda (Sheffield), a na snimku se vidi kako se kombi zabija u parkirane automobile, dok šokirani stanovnici ulice sve posmatraju.

U Ujedinjenom Kraljevstvu zabilježen je uznemirujući snimak kombija koji je, izgubivši kontrolu na ledu, počeo nekontrolisano kliziti niz ulicu.

Led je nastao zbog tankog sloja vode koji se, nakon niskih temperatura, zaledio na kolovozu poslije udara oluje Goretti (Storm Goretti) koja je pogodila Ujedinjeno Kraljevstvo.

Dok vozilo klizi niz cestu, može se čuti muškarac koji snima događaj kako govori: "to je savjet za vas" i "neće biti dobro s njim".

- To je haos - dodaje.

Nesreće izazvane ledom zabilježene su i u drugim dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva, dok su snažni vjetrovi koje je donijela oluja Goretti obarali drveće i izazivali saobraćajni haos širom zemlje.

Ova, kako je nazivaju, "vremenska bomba" donijela je obilne padavine širom zemlje, a centralni dijelovi zabilježili su, prema izvještajima, "najgore snježne padavine u deceniji".