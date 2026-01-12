Španska policija zaplijenila skoro 10 tona kokaina u rekordnoj raciji na otvorenom moru

Španska nacionalna policija saopštila je u ponedjeljak da je izvršila najveću zapljenu kokaina na otvorenom moru u svojoj historiji, presretanjem trgovačkog broda koji je prevozio skoro deset tona kokaina skrivenog u pošiljci soli.

Prema policijskom saopštenju, Grupa za specijalne operacije (GEO) ukrcala se na brod u atlantskim vodama prošle sedmice dok je putovao iz Brazila za Evropu. Tokom operacije, policajci su zaplijenili 9.994 kilograma kokaina spakovanog u 294 paketa, uhapsili 13 članova posade i pronašli vatreno oružje korišteno za čuvanje pošiljke.

Operacija je provedena kao dio međunarodnih napora protiv pomorske trgovine drogom, uz učešće Centra za pomorske analize i operacije - Narkotici (MAOC), američke Uprave za suzbijanje droga (DEA), britanske Nacionalne agencije za kriminal (NCA), Federalne policije Brazila, CITCO-a i vlasti iz Francuske i Portugala.

Istraga se fokusirala na multinacionalnu kriminalnu organizaciju za koju se tvrdi da je umiješana u izvoz velikih količina kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Nakon presretanja plovila, operacija se suočila s komplikacijama kada je brodu ponestalo goriva i ostao je plutati skoro 12 sati, što je zahtijevalo pomoć španske pomorske spasilačke službe i tegljenje do Kanarskih ostrva, saopštila je policija.

Operacija pod nazivom "Marea Blanca" predstavlja najveću zapljenu kokaina koju je španska Nacionalna policija izvela na otvorenom moru i označava veliki udarac međunarodnim mrežama pomorske trgovine drogom.