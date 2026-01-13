Ledena kiša izazvala kolaps u Austriji: Aerodrom u Beču zatvoren

U nekoliko regija Austrije ledena kiša i snijeg stvorili su probleme, naročito je pogođen aerodrom u Beču.

Ledena kiša koja je padala tokom noći, ali i prethodnih dana, prekrila je ceste i željezničke pruge. Beč, Donja Austrija, Gornja Austrija i Burgenland su posebno pogođeni.

Prema pisanju austrijskih medija na istoku zemlje vlada vanredno stanje.

Bilo da ide pješice, automobilom, vozom ili avionom – svako ko danas putuje treba čelične živce. Grad Beč čak ukida zabranu posipanja soli: Izuzetno, soljenje je dozvoljeno do utorka u podne, piše Heute.

Zbog snijega i kiše, formiran je tzv. crni led, odnosno tanki sloj leda koji je gotovo i neprimijetan na cestama, ali stvara velike probleme.

Željeznice se također bore s ledenim uslovima. Prema Austrijskim saveznim željeznicama (ÖBB), očekuju se velika kašnjenja i otkazivanja vozova do popodneva - posebno u Beču, Donjoj Austriji, Burgenlandu, Gornjoj Austriji i Salzburgu. Vozovi na velike udaljenosti do aerodroma su otkazani, a linije prema Grazu završavaju na stanici Beč - Meidling. Samo S-Bahn (prigradska željeznica) i Gradski aerodromski voz (CAT) voze prema rasporedu.

Situacija na bečkom aerodromu je također teška, kako izvještava Eurowings. Aerodrom je morao biti potpuno zatvoren preko noći zbog vremenskih uslova. To je dovelo do otkazivanja letova, kašnjenja i preusmjeravanja brojnih letova.

Prema najnovijem NOTAM-u (Obavještenje za pilote), aerodrom u Beču ostat će zatvoren najmanje do 11:00 sati po lokalnom vremenu. To znači da nisu moguća ni polijetanja ni slijetanja.