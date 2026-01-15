Policajac upucao jednu osobu u nogu tokom hapšenja u Mineapolisu

Savezni policajac je u Minneapolisu upucao osobu u nogu dok ga je pokušavao uhapsiti, saopćilo je Ministarstvo za domovinsku sigurnost (DHS).

Prema navodima DHS-a, službenik je pucao strahujući za svoj život i sigurnost dok je bio napadnut lopatom i drškom od metle tokom hapšenja. Pokušaj hapšenja izveden je tokom saobraćajne kontrole, piše DW.

Incident se dogodio otprilike 7,2 kilometra sjeverno od mjesta gdje je imigracioni agent 7. januara usmrtio Renee Good. Ovo je najnoviji sukob u okviru militariziranih akcija deportacije koje je naredio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump.

U opširnom saopćenju na platformi X, DHS je naveo da je osoba koja je bila predmet hapšenja iz Venezuele i da je ilegalno boravila u Sjedinjenim Državama.

- U pokušaju da izbjegne hapšenje, osoba je pobjegla vozilom s mjesta događaja i udarila u parkirani automobil. Potom je pobjegla pješice - navodi DHS.

Službenik je pokušavao izvršiti hapšenje kada je osoba, uz pomoć još dvije osobe, počela napadati službenika lopatom za snijeg i drškom od metle, saopćilo je ministarstvo.

DHS tvrdi da su službenika napale tri osobe iz zasjede te da je pucanj bio u odbrani, kako bi zaštitio vlastiti život.

Prošle sedmice, federalni imigracioni službenik je upucao i usmrtio Renee Good, 37-godišnju majku troje djece. Američke vlasti su tvrdile da je Good svojim vozilom krenula prema službeniku. Lokalni zvaničnici su osporili tu verziju, ukazujući na snimke s mjesta događaja koji pokazuju da je vozilo Good skretalo od agenta. Protesti su preplavili ulice Minneapolisa nakon njenog ubistva.