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TEŠKA NESREĆA

Stravičan prizor iz Slovenije: Nakon saobraćajne nesreće izbio veliki požar, zatvorena autocesta

Nesreća se dogodila u jutarnjim satima u četvrtak, a prema prvim neslužbenim informacijama, u sudaru je učestvovala cisterna

Nesreća u Sloveniji. 24ur

D. H.

15.1.2026

Zbog teške saobraćajne nesreće i velikog požara, štajerska autocesta u Sloveniji potpuno je zatvorena za saobraćaj u oba smjera na dionici između čvorova Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica – jug.

Nesreća se dogodila u jutarnjim satima u četvrtak, a prema prvim neslužbenim informacijama, u sudaru je učestvovala cisterna. Vatrena stihija zahvatila je cijelu širinu kolovoza, dok je gusti crni dim vidljiv s velike udaljenosti.

Službene informacije o uzroku nesreće i eventualnim žrtvama još se čekaju, dok vatrogasne ekipe pokušavaju staviti požar pod kontrolu.

Prema neslužbenim informacijama Radija Rogla, u saobraćajnoj nesreći došlo je do eksplozije cisterne, a snažna detonacija navodno se čula u velikom dijelu Slovenske Bistrice. U nesreći je, prema istim izvorima, učestvovalo više vozila.

Vozačima se savjetuje da izbjegavaju ovu dionicu autoceste i prate upute nadležnih službi zbog opasnosti i gustog dima.

# JUG
# SLOVENIJA
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