Stravičan prizor iz Slovenije: Nakon saobraćajne nesreće izbio veliki požar, zatvorena autocesta

Zbog teške saobraćajne nesreće i velikog požara, štajerska autocesta u Sloveniji potpuno je zatvorena za saobraćaj u oba smjera na dionici između čvorova Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica – jug.

Nesreća se dogodila u jutarnjim satima u četvrtak, a prema prvim neslužbenim informacijama, u sudaru je učestvovala cisterna. Vatrena stihija zahvatila je cijelu širinu kolovoza, dok je gusti crni dim vidljiv s velike udaljenosti.