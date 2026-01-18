U Indoneziji pronađena olupina aviona za kojim se tragalo

Indonezijske vlasti saopćile su u nedjelju da su locirale olupinu aviona za nadzor ribarstva koji je nestao u provinciji Južni Sulawesi u blizini planine prekrivene maglom, ali još uvijek tragaju za 11 osoba koje su se nalazile u letjelici.

Turbopropelerni avion ATR 42-500, u vlasništvu avijacijske grupe Indonesia Air Transport, izgubio je kontakt s kontrolom letenja u subotu oko 13:30 sati po lokalnom vremenu u regiji Maros.

U avionu se nalazilo osam članova posade i tri putnika. Letjelicu je iznajmilo indonezijsko Ministarstvo pomorstva i ribarstva za potrebe zračnog nadzora ribolova, a putnici su bili uposlenici tog ministarstva.

Šef spasilačke agencije Južnog Sulawesija Muhammad Arif Anwar izjavio je za lokalnu televiziju da će nakon pronalaska olupine spasioci rasporediti 1.200 pripadnika osoblja u potragu za nestalima.

"Naš prioritet je potraga za žrtvama i nadamo se da ima preživjelih koje možemo sigurno evakuisati", rekao je Anwar.

Avion je letio prema Makassaru, glavnom gradu provincije, nakon polaska iz provincije Yogyakarta. Olupina je pronađena u nedjelju ujutro na različitim lokacijama oko planine Bulusaraung. Rep aviona je također primijećen na dnu planinske padine.

Zvaničnik spasilačke agencije Andi Sultan potvrdio je da su spasioci upućeni na lokacije, ali da potragu otežavaju gusta magla i nepristupačan planinski teren. Video snimci prikazuju dijelove aviona rasute po planini uz snažan vjetar.

Nacionalni komitet za sigurnost saobraćaja Indonezije vodit će istragu o nesreći. Uzrok pada još uvijek nije jasan, a stručnjaci napominju da je većina nesreća uzrokovana kombinacijom više faktora.

Stranica za praćenje letova Flightradar24 objavila je da je avion letio iznad okeana na maloj visini, zbog čega je pokrivenost praćenja bila ograničena. Posljednji signal primljen je oko 20 kilometara sjeveroistočno od aerodroma u Makassaru.