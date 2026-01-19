Preminuo arhitekta koji je projektovao singapurski sistem javnog stanovanja

Arhitekta koji je projektovao singapurski sistem javnog stanovanja, u kojem sada živi većina od 5,9 miliona stanovnika zemlje Liu Taji Ker (Thai), preminuo je u 87. godini života.

On je oblikovao pejzaž modernog Singapura, sa svojim prepoznatljivim blokovima javnih stanova koji dominiraju panoramom, od centra grada do rubova.

Preminuo je od komplikacija nakon pada do kojeg je došlo sedmicu dana ranije, javlja BBC.

Singapurski stanovi u javnom sektoru, lokalno poznati kao "HDB" i nazvani po Odboru za stanovanje i razvoj koji ih nadgleda, glavni su pokretač štednje u maloj, ali bogatoj ekonomiji.

Za razliku od javnog stanovanja na mnogim mjestima, stanovi u Singapuru su uveliko subvencionirani i kupuju ih građani. Nakon kupovine, postaju imovina vlasnika narednih 99 godina i mogu se preprodati po tržišnim cijenama nakon određenog vremenskog perioda.

Neobičan sistem ima svoje kritičare, koji tvrde da je dijelom vođen tržišnim cijenama koje mnoge Singapurce odbijaju. Ali on ostaje ključna politika u Singapuru, čiji lideri ga vide kao način da se osigura da svaki Singapurac posjeduje mali dio svoje zemlje.

Liu Taji Ker rođen je u Maleziji, a u Singapur je došao kada je imao šest godina.

Kasnije je studirao arhitekturu u Australiji prije nego što je magistrirao urbanističko planiranje na Univerzitetu Yale, a prije toga je radio u njujorškom uredu poznatog arhitekte I. M. Peija.

Kada se prvi put pridružio javnoj službi, mnogi Singapurci su još uvijek živjeli u prenaseljenim sirotinjskim četvrtima, zemlja je bila usred vladine tranzicije ka javnom stanovanju.

Tokom svog rada u HDB-u, nadgledao je razvoj 20 novih gradova i oko pola miliona stambenih jedinica.

Kasnije je postao glavni izvršni direktor i planer Uprave za urbani razvoj, gdje je ukupno 24 godine proveo u javnoj službi prije nego što je osnovao vlastitu privatnu firmu.

Singapurski premijer Lavrens Vong (Lawrence Wong) odao je počast Liuu u objavi na Facebooku, rekavši da

- Zgrade, domovi i javni prostori koje Singapurci svakodnevno koriste predstavljaju tihi dokaz njegove predanosti i vizije - npisao je Vong.