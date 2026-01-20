Češki premijer: Kupio sam globus da shvatim gdje je Grenland, ruska raketa za 11 minuta može biti iznad ostrva

Češki premijer izjavio je da ne može jasno tvrditi da Češka Republika zauzima stranu po pitanju Grenlanda, ističući da se eventualni spor mora rješavati unutar NATO saveza te upozorivši da bi međusobne konfrontacije među saveznicima bile kontraproduktivne.

- Kupio sam zbog toga globus za 15 hiljada kruna, jedan lijep, veliki, da bih tačno vidio gdje se Grenland nalazi - rekao je Babiš na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade.

Govoreći o Grenlandu, podsjetio je da je riječ o autonomnoj teritoriji u sastavu Kraljevine Danske, koja je ujedno i najveće ostrvo na svijetu te površinom čak 27 puta veća od Češke Republike.

Obraćajući se medijima, Babiš je naglasio da Sjedinjene Američke Države i dalje predstavljaju vodeću silu unutar NATO-a, dodavši da bi nesuglasice među saveznicima trebalo izbjegavati.

- Definitivno preferiramo da se postigne dogovor unutar saveza. Bilo bi veoma nezgodno kada bi došlo do nekih sukoba - kazao je Babiš.

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih tenzija nakon ponovljenih istupa američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) u vezi s Grenlandom. Babiš je tom prilikom spomenuo i rusku supersoničnu balističku raketu Orešnik, navodeći da bi njena pretpostavljena putanja iz Rusije prema Bijeloj kući prolazila upravo iznad Grenlanda.

- Ta raketa bi do Bijele kuće stigla za 26 minuta, a u 11. minuti leta nalazila bi se tačno iznad Grenlanda - rekao je Babiš, dodajući da u tom kontekstu Trampovi argumenti o sigurnosnim prijetnjama iz Rusije i Kine imaju određenu logiku.

Ipak, češki premijer je naglasio da situacija zahtijeva ozbiljne pregovore, a ne javna saopćenja, ističući da same izjave i apeli neće dovesti do rješenja problema.