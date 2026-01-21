Zločin koji je potresao Japan: Ubici Šinza Abea doživotni zatvor

Tetsuja Jamagami (Tetsuya Yamagami), muškarac koji je usmrtio bivšeg japanskog premijera Šinza Abea (Shinzo Abe), osuđen je na doživotnu kaznu zatvora. On je već na početku suđenja prošle godine priznao krivicu za ubistvo. Iako ga mnogi u Japanu doživljavaju kao hladnokrvnog ubicu, dio javnosti pokazuje određeno saosjećanje prema njegovoj teškoj životnoj priči i problematičnom odrastanju. Tužilaštvo je tokom postupka istaklo da Jamagami zaslužuje najtežu kaznu zbog težine zločina, naglašavajući da je ubistvo Abea duboko potreslo japansko društvo, koje se inače suočava s izuzetno niskim nivoom oružanog kriminala.

S druge strane, odbrana je tražila blažu kaznu, tvrdeći da je Jamagami bio žrtva vjerskog zlostavljanja. Prema njihovim navodima, njegova majka je bila izrazito odana Crkvi ujedinjenja (Unification Church), što je porodicu dovelo do finansijskog sloma. Jamagami je, kako je navedeno na sudu, razvio snažan animozitet prema Abeu nakon što je saznao za povezanost bivšeg premijera s tom kontroverznom vjerskom organizacijom.

U srijedu se ispred okružnog suda u Nari (Nara) okupilo oko 700 ljudi kako bi prisustvovali izricanju presude. Novinar Eito Suzuki (Eito Suzuki), koji je prisustvovao gotovo svim ročištima u ovom slučaju, izjavio je da su Jamagami i članovi njegove porodice tokom cijelog procesa ostavljali dojam ljudi slomljenih očajem. Ubistvo se dogodilo 8. jula 2022. godine u zapadnom japanskom gradu Nari, tokom političke kampanje. Jamagami je tada, koristeći pištolj kućne izrade sastavljen od dvije metalne cijevi i ljepljive trake, ispalio dva hica na Abea. Advokati su tražili kaznu zatvora ne dužu od 20 godina, ponavljajući tvrdnju da je njihov klijent žrtva vjerske manipulacije. Na sudu je rečeno da je njegova majka Crkvi ujedinjenja donirala životno osiguranje njegovog pokojnog oca, kao i drugu imovinu, u ukupnoj vrijednosti od oko 100 miliona jena.