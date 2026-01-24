Snijeg i obilne kiše u Afganistanu u protekla tri dana usmrtile 61 osobu

Zvaničnici za katastrofe su u subotu saopštili da su snijeg i obilne kiše u Afganistanu u protekla tri dana usmrtili 61 osobu, a u nekoliko provincija je došlo do prekida u radu glavnih puteva i nestanka struje.

Smrtni slučajevi su se uglavnom dogodili u centralnim i sjevernim provincijama između srijede i petka, prema mapi koju je objavila afganistanska uprava za upravljanje katastrofama (ANDMA).

"Početni broj žrtava i razaranja" također uključuje 110 povrijeđenih osoba i 458 kuća koje su djelimično ili potpuno uništene, saopćila je ANDMA na platformi društvenih medija X.

Ukupno 360 porodica je pogođeno, rekao je glasnogovornik koji je u video poruci zamolio ljude da izbjegavaju nepotrebna putovanja po snježnim cestama.

Glasnogovornik je također rekao za AFP da je većina žrtava uzrokovana urušavanjem krovova i lavinama, dok su mnogi umrli i od promrzlina na temperaturama ispod nule.

Odjeljenje za hitne slučajeve u južnoj provinciji Kandahar saopćilo je da je šestero djece poginulo kada se krov njihove kuće urušio u jakom vjetru i obilnoj kiši u srijedu.

Kuće su oštećene i u drugim okruzima.