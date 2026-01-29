Napad iz mržnje: Automobilom se zabio u sinagogu u Njujorku

Automobil se jučer namjerno zabio u ulaz svjetskog sjedišta jevrejskog vjerskog pokreta Chabad Lubavitch u incidentu koji policija istražuje kao mogući zločin iz mržnje, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost unutar jevrejske zajednice i šire javnosti.

Policija je navela da je vozač uhapšen tokom ovog incidenta koji se desio u svjetskom sjedištu pokreta Chabad Lubavitch u Brooklynu, a nije bilo povrijeđenih osoba.

Pripadnici Chabada, poznati i kao Lubavitcheri, pripadaju ultraortodoksnoj hasidskoj školi judaizma.

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani rekao je da je uhapšeni muškarac namjerno i više puta automobilom udarao u zgradu. Mamdani, koji je nakon incidenta posjetio lokaciju, opisao je čin kao "užasan i duboko zabrinjavajući" u objavi na društvenim mrežama.

Policijska komesarka njujorške policije Jessica Tisch izjavila je da je vozač vozila uhapšen i da bombaški tim nije pronašao nikakve eksplozivne naprave u automobilu.

"Ranije večeras automobil se zabio u bočni ulaz u sjedište Chabada na adresi 770 Eastern Parkway; zgrada obuhvata jednu od najvažnijih sinagoga na svijetu", naveo je portparol Chabad Lubavitcha Motti Seligson na društvenim mrežama, dodajući da je vozač odmah uhapšen.

Tisch je novinarima rekla da incident istražuje Jedinica za zločine iz mržnje Policijske uprave New Yorka. Jedna podružnica ABC Newsa identifikovala je vozilo kao sivi Honda automobil s registarskim tablicama iz New Jerseyja.

Mamdani, Tisch i Seligson su odvojeno potvrdili da nije bilo povrijeđenih.

"Antisemitizmu nema mjesta u našem gradu, a nasilje ili zastrašivanje protiv jevrejskih stanovnika New Yorka je neprihvatljivo", rekao je Mamdani.

Tisch je navela da je policija iz predostrožnosti pojačala sigurnost oko vjerskih objekata.

Zločini iz mržnje protiv jevrejskih zajednica porasli su posljednjih godina u Sjedinjenim Američkim Državama. Organizacije za zaštitu prava posebno ističu porast mržnje prema američkim Jevrejima i muslimanima od početka izraelskog rata u Gazi, nakon napada Hamasa u oktobru 2023. godine.