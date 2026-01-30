Mladi par javno bičevan zbog alkohola i seksa izvan braka

Mladi par iz Indonezije javno je bičevan zbog seksa izvan braka i konzumiranja alkohola, što predstavlja kršenje šerijata, koji se u provinciji Aceh u potpunosti primjenjuje.

Dvadesetjednogodišnja žena se onesvijestila nakon, prema riječima vlasti, rekordnog broja udaraca bičem — 140 udaraca — zadobijenih tokom javne kazne u provinciji Aceh.

Tri policajke su je naizmjenično udarale palminim štapom dok je plakala. Nakon što se srušila, policajke su je odnijele s pozornice u kola hitne pomoći.

Par je u četvrtak bičevan zajedno s još četvero ljudi, uključujući policajca islamske policije. Svi su proglašeni krivima za kršenje šerijata.

Policajac je udaren bičem 23 puta, kao i njegova partnerka, jer su se nalazili u neposrednoj blizini, na privatnom mjestu. Šef policije Muhamed Rizal (Muhammad Rizal) je rekao: "Policajac je uhvaćen nasamo sa svojom djevojkom u njenoj kući i da će zbog toga također biti otpušten."

Bičevanje je uobičajena kazna za kršenje islamskog zakona u vjerski konzervativnom Acehu, iako je ta praksa dugo izazivala kritike grupa za ljudska prava koje je nazivaju okrutnom.

Prema islamskom krivičnom zakonu Aceha, seks izvan braka kažnjiv je sa 100 udaraca štapom, dok konzumiranje alkohola nosi 40 udaraca.