Reforme u Poljskoj napravile pravni haos: Razvedeni se boje da su i dalje supružnici

Politico je objavio da su hiljade Poljaka uznemireni zbog mogućnosti da, iako su vjerovali da su odavno razvedeni, možda ipak i dalje u braku.

Zbog višegodišnje borbe u Poljskoj oko politiziranog pravosuđa, nastala je zbrka i sada se prelijeva u svakodnevni život, a vlada premijera Donalda Tuska pokušava poništiti reforme pravnog sistema koje su nametnuli njegovi nacionalistički prethodnici.

Odbacivanje odluka

Problem je isplivao na površinu u januaru u sjeveroistočnom gradu Gizicko, gdje je razvedeni par došao na sud očekujući rutinsku dokumentaciju za podjelu imovine. Umjesto toga, rečeno im je da, u očima države, zapravo nikada nisu bili razvedeni.

Suština slučaja leži u potezima proevropske administracije Donalda Tuska da odbaci odluke nekih sudija imenovanih za vrijeme desničarske vlade stranke Pravo i pravda (PiS), koja je vodila Poljsku od 2015. do 2023. godine.

Sudija u Giżycku presudio je da je prvobitna presuda o razvodu pravno nepostojeća, jer ju je potpisao jedan od takozvanih "neo-sudija", imenovanih prema reformama koje je osmislio bivši ministar pravde Zbignjev Ziobro.

Sudovi Evropske unije kasnije su presudili da je Ziobrova reforma potkopala nezavisnost pravosuđa, zbog čega se Tuskova vlada sada suočava s pitanjem kako demontirati taj sistem, a da se pritom ne naruši pravna sigurnost.

Nije jasno koliko sličnih presuda postoji širom Poljske, ali razmjeri su ogromni. U zemlji se godišnje zabilježi oko 57.000 razvoda, a desetine hiljada rutinskih predmeta, uključujući razvode, možda su odlučivane od strane sudija imenovanih u okviru osporenog sistema.

Kinga Skawińska-Pożyczka, advokatica iz varšavske advokatske kancelarije Dubois i Wspólnicy, rekla je da je odluka pogrešna i da bi trebala biti poništena u žalbenom postupku, uz obrazloženje da sud koji rješava imovinski spor nije trebao dovoditi u pitanje valjanost pravosnažne presude o razvodu.

- Presudu iz Giżycka treba tretirati kao izuzetak, a ne kao pravilo - rekla je ona.

U središtu spora nalazi se Nacionalno vijeće sudstva (KRS), tijelo koje predlaže imenovanje sudija. Vlada stranke Pravo i pravda, na čelu sa Ziobrom, 2017. godine promijenila je pravila tako da parlament, a ne sudije, bira većinu njegovih članova.

Do trenutka kada su se sudovi EU oglasili, stotine sudija već su bile imenovane ili unaprijeđene prema novom sistemu, uključujući i one koji su rješavali svakodnevne predmete poput hipoteka, nasljedstva i razvoda.

Okrivljene reforme

Tuskova vlada pokušava ograničiti posljedice sporova oko “neo-sudija”. Jedan prijedlog zakona koji je u parlamentarnoj proceduri omogućio bi parovima bez djece da se razvedu administrativnim putem u matičnim uredima, zaobilazeći sudove.

Ministar pravde Waldemar Żurek ocijenio je presudu iz Gizika kao vrlo uznemirujuća, upozorivši da je kriza oko "neo-sudija" ušla u najosjetljivija područja života građana, odnosno porodične odnose, finansije i osnovnu pravnu sigurnost.

On je za situaciju okrivio Ziobrove reforme. Żurek je također ukazao na predsjednika Karola Navrockog, saveznika PiS-a, čije su ponovljene prijetnje vetom zakočile vladino zakonodavstvo usmjereno na obnovu vladavine prava.