Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LIBIJA

U atentatu ubijen sin Muamera Gadafija

Prema navodima izvora bliskog porodici Gadafi, Saif el-Islam Gadafi ubijen je u napadu koji su izvela četvorica napadača

Saif al-Islam Gaddafi. AP

M. Až.

3.2.2026

Sin bivšeg libijskog lidera Muamera Gadafija, Saif el-Islam Gadafi, ubijen je u atentatu u svom vrtu, što je u utorak potvrdio izvor blizak porodici za Al Arabiya i njegov savjetnik Abdalah Otman.

Prema navodima izvora bliskog porodici Gadafi, Saif el-Islam Gadafi ubijen je u napadu koji su izvela četvorica napadača. Napad se dogodio u Al-Hamadiju u zapadnoj Libiji. Napadači su, nakon što su na njega zapucali u njegovom vrtu, brzo pobjegli s mjesta događaja.

Libijska državna novinska agencija LANA prenijela je da je njegov savjetnik Abdalah Otman potvrdio smrt Saifa el-Islama. Ovim izvještajima potvrđeno je da je atentat rezultirao njegovim stradanjem.

Saif el-Islam je godinama bio smatran očevim nasljednikom na političkoj sceni Libije. Još 2021. godine najavio je kandidaturu za predsjednika države, ali su izbori na kojima je planirao učestvovati neodređeno odgođeni.

# LIBIJA
# MUAMER GADAFI
# SAIF AL-ISLAM GADDAFI
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.