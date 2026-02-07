SDP traži procesuiranje Dodika: Izjavama se deklariše kao najdosljedniji sljedbenik fašističke ideologije

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine pozvala je pravosudne institucije Bosne i Hercegovine da procesuiraju bivšeg visokog dužnosnika Milorada Dodika zbog, kako navode, govora mržnje usmjerenog protiv muslimana, kao najbrojnije vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Opasan govor mržnje

- Njegove laži izrečene u Sjedinjenim Američkim Državama nisu samo historijski revizionizam, već predstavljaju opasan govor mržnje i rasizam, kojima njegove izjave obilno svjedoče. Laži o muslimanima kao protivnicima Jevreja, sljedbenicima fašizma i organizatorima koncentracionih logora predstavljaju sramotu za sve one koji Milorada Dodika podržavaju, ugošćuju ili slijede. Hagadu u Sarajevu sačuvali su kao dragocjeno blago građani svih vjera, većinski muslimani - navodi se u reakciji SDP-a.

Iz ove stranke ističu da Dodik i njemu bliski istomišljenici ne mogu mijenjati historijske činjenice, jer su one, kako naglašavaju, neosporne, te podsjećaju da su fašisti bili i ostali četnici.

- Istina je da je u fašističkim redovima bilo pripadnika svih naroda, što ostaje trajna sramota za svakog od njih. Međutim, osoba koja otvoreno podržava njemačku neofašističku stranku AfD i javno daje podršku njihovim kandidatima, nema kredibilitet da druge proglašava fašistima ili mrziteljima Jevreja. Također je istina da su u partizanskom pokretu bili pripadnici svih naroda, uključujući i bosanskohercegovačke Srbe, koji su zajedno branili, gradili i zagovarali Bosnu i Hercegovinu kao ravnopravnu republiku. Na zasjedanjima ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a utvrđeno je da Bosna i Hercegovina ne pripada nikome pojedinačno, već svima zajedno - navode iz SDP-a.

Pravdanje zločina

Dodaju da je riječ o činjenicama s kojima se, kako ističu, Milorad Dodik i četnička ideologija, koju su od tada do danas zagovarali domaći izdajnici i fašističke sluge, ne mogu i ne žele pomiriti.

- Upravo praznike utemeljene na antifašističkom naslijeđu bosanskohercegovačke državnosti Dodik sistematski bojkotuje i pokušava obezvrijediti njihov značaj. Fašista koji pravda zločine i genocid, te prešućuje i minimizira ubistva hiljada muslimana u logorima njegovih uzora Ratka Mladića i Radovana Karadžića, dok istovremeno izmišlja navodne muslimanske logore, mora biti procesuiran zbog ovih zlodjela i širenja mržnje - poručuju iz SDP-a.

U saopćenju se navodi i da se Dodik ovakvim istupima javno deklariše kao, kako tvrde, najdosljedniji sljedbenik fašističke ideologije rasne dominacije i navodno zle prirode "drugih", zbog čega, prema njihovom stavu, zaslužuje isključivo društvenu izolaciju i sudsku osudu.

- Na kraju, Milorad Dodik, kao fašista u pokušaju, već je, poput svojih ideoloških uzora četnika, doživio poraz od antifašista. Očigledno mu je potrebno još vremena da prihvati i jednu i drugu historijsku istinu - zaključuju iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.