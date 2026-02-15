Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka

Svake godine 15. februara obilježava se Međunarodni dan djece oboljele od raka, s ciljem podizanja svijesti o problemima s kojima se suočavaju djeca i adolescenti oboljeli od raka. Ovim danom se naglašava potreba za ravnopravnijim pristupom liječenju i njezi za svu djecu oboljelu od raka.

Simbol borbe protiv raka među djecom je zlatna vrpca, kojom se želi ukazati koliko je dragocjen dječiji život te nas podsjetiti na hrabre mališane koji se svakodnevno bore protiv malignih oboljenja.

Rak je vodeći uzrok smrti djece i adolescenata u cijelom svijetu. Gotovo 400.000 djece u dobi od 0-19 godina dobije dijagnozu raka svake godine u cijelom svijetu.

Leukemija najčešća

Najčešća maligna oboljenja kod djece su leukemija, karcinom mozga, limfomi i solidni tumori poput neuroblastoma i Wilmsovog tumora.

Leukemije čine trećinu svih malignih oboljenja kod djece. Stopa preživljavanja ovisi o regiji, s 80 posto preživljavanja u većini zemalja s visokim dohotkom, ali samo 20 posto u zemljama s niskim dohotkom.

Vrlo je važno bolest otkriti u što ranijem stadiju i prepoznati upozoravajuće znake kod djece kao što su:

- Bljedilo, modrice ili krvarenje;

- Čvorići ili otekline - posebno ako su bezbolni i bez prateće temperature ili nekih drugih znakova infekcije;

- Neobjašnjiv gubitak na težini ili groznica, dugotrajan kašalj ili kratak dah, noćno znojenje;

- Promjene u predjelu očiju - bijele mrlje u oku, iznenadno razroko gledanje, sljepoća, modrice, ispupčenost očne jabučice;

- Otekline u predjelu trbuha, na glavi ili vratu, u udovima, testisima, žljezdama;

- Glavobolja, posebno ako je jaka i dugotrajna, povraćanje (naročito rano ujutro ili uz pogoršanje tokom dana);

- Bolovi u kostima, zglobovima, leđima, prelomi, otekline nastale bez udarca ili bez znakova infekcije.

Nepoznati uzroci

Uzroci malignih oboljenja kod djece često su nepoznati, a napori na prevenciji trebaju se usmjeriti na moguće faktore rizika koji mogu povećati vjerovatnost za razvoj raka kod odraslih. Poboljšanje ishoda i procenta liječenja malignih oboljenja kod djece zahtijeva ranu i tačnu dijagnozu praćenu efikasnim liječenjem.

Prema UN Konvenciji o pravima djeteta, svako dijete ima pravo na uživanje najvišeg dostignutog standarda zdravlja i pristup zdravstvenim uslugama.

Osnovna prava za svu djecu s dijagnozom raka uključuju:

- Pravo na ranu i pravilnu dijagnozu;

- Pravo na pristup osnovnim lijekovima koji spašavaju život;

- Pravo na odgovarajuće i kvalitetne medicinske tretmane;

- Pravo na praćenje brige, usluga i održivih mogućnosti za život preživjelih.

Socijalno-medicinska dimenzija

Maligna oboljenja u dječijoj dobi imaju posebnu socijalno-medicinsku dimenziju, uzrokuju traume i poteškoće u prilagodbi na novu životnu situaciju. Pogađaju porodicu kao primarno okruženje djeteta i od iznimne je važnosti osigurati pomoć roditeljima u prevladavanju i nošenju sa svakodnevnim poteškoćama.

Spoznaja o malignom oboljenju djeteta mijenja život porodice iz temelja. Nevjerica, poricanje, strah, tuga, ljutnja, depresija su roditeljski osjećaji pri suočavanju s dijagnozom. Uz emocionalni, porodica trpi ogroman organizacijski i materijalni teret. Teška bolest djeteta zapravo je bolest porodice.

Dječiji rak je izlječiv. Pristup najboljoj mogućoj brizi je ljudsko pravo. Svako dijete, bilo gdje u svijetu, zaslužuje najbolji tretman i brigu.