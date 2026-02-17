Iransko ministarstvo: Obavezali smo se na mirnodopsku upotrebu nuklearne energije

Esmail Baghaei, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, poručio je da je Iran, kao potpisnica Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, u potpunosti posvećen njegovim pravilima te da prihvata sva prava i obaveze koje iz tog sporazuma proizlaze.

- Naše pravo, prema članu 4. ugovora, je mirnodopska upotreba nuklearne energije - rekao je za novinsku agenciju IRNA prije pregovora u Ženevi.

Komentarišući razgovore, rekao je da Teheran nastoji da ih završi što je prije moguće i da je stoga osigurao prisustvo svog potrebnog osoblja.

- U ovoj rundi pregovora, prisustvovat ćemo s punim timom - političkim, pravnim, ekonomskim i tehničkim timom - rekao je za IRNA-u.

Dodao je da pregovaraju u uslovima potpune sumnje i nepovjerenja.

- Imamo prethodna iskustva i ni pod kojim okolnostima nam nije dozvoljeno da ta iskustva na trenutak izbacimo iz vida - dodao je Baghaei.