Berlinale pod pritiskom: Glumci i reditelji traže reakciju o Gazi

Nakon berlinskog filmskog festivala, više od 80 glumaca, reditelja i drugih umjetnika koji su sudjelovali potpisalo je otvoreno pismo organizatorima u kojem ih pozivaju da zauzmu jasan stav o izraelskom ratu u Gazi.

Otvoreno pismo

- Pozivamo Berlinale da ispuni svoju moralnu dužnost i jasno izrazi protivljenje izraelskom genocidu, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima nad Palestincima - navodi se u otvorenom pismu koje je u cjelosti objavio časopis zabavne industrije Variety.

Više stručnjaka za ljudska prava, naučnika i istraga Ujedinjenih naroda navode da izraelski napad na Gazu predstavlja genocid. Izrael svoje postupke naziva samoobranom nakon napada Hamasa na Izrael u oktobru 2023. godine.

- Zgroženi smo institucionalnom šutnjom Berlinalea - stoji u pismu.

U pismu se navodi da organizatori nisu ispunili zahtjeve za izdavanje izjave kojom bi potvrdili pravo Palestinaca na život i obavezali se na zaštitu prava umjetnika da javno progovore o tom pitanju.

- Ovo je najmanje što mogu i trebaju učiniti - navodi se u pismu. Festival nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar poslan e-poštom.

Pravo umjetnika

Berlinski filmski festival smatra se najpolitičnijim među svojim pandanima, Venecijanskim i Canneskim festivalom te se ponosi prikazivanjem filmova iz nedovoljno zastupljenih zajednica i promoviranjem mladih talenata.

Međutim, više puta su ga kritizirali propalestinski aktivisti zbog toga što nije zauzeo stav o Gazi, za razliku od rata u Ukrajini i situacije u Iranu.

U otvorenom pismu osuđena je i izjava predsjednika žirija Vima Vendersa (Wim Wenders) da se filmaši trebaju držati podalje od politike.

- Ne možete odvojiti jedno od drugog - napisao je Venders. Zbog njegove izjave spisateljica Arundhati Roy povukla se s festivala, nazvavši njegove izjave nedopustivima.

Direktorica festivala Tricia Tuttle odgovorila je da na Berlinaleu postoji sloboda govora te branila pravo umjetnika da ne komentiraju politička pitanja, upozorivši da se od njih sve češće očekuje odgovor na svako pitanje i da ih se kritizira, ako njihovi odgovori nekome ne odgovaraju.