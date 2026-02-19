Trampova administracija proširuje ovlaštenja ICE-a za pritvaranje izbjeglica

Fena

FENA

19.2.2026

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) dala je imigracijskim službenicima šira ovlaštenja za pritvaranje legalnih izbjeglica koje čekaju zelenu kartu kako bi se osiguralo da budu "ponovno provjerene", što je očigledno proširenje predsjednikovih opsežnih mjera suzbijanja legalne i ilegalne imigracije, prema vladinom dopisu.

Ministarstvo domovinske sigurnosti SAD-a, u dopisu od 18. februara, podnesenom u podnesku saveznom sudu, navodi da se izbjeglice moraju vratiti u vladin pritvor radi "inspekcije i ispitivanja" godinu dana nakon njihovog prijema u Sjedinjene Američke Države.

- Ovaj zahtjev za pritvaranje i pregled osigurava da se izbjeglice ponovo provjere nakon godinu dana, usklađuje provjeru nakon prijema s onom koja se primjenjuje na druge podnositelje zahtjeva za prijem i promovira javnu sigurnost - navodi se u dopisu ministarstva.

Prema američkom zakonu, izbjeglice moraju podnijeti zahtjev za zakoniti status stalnog boravka godinu dana nakon dolaska u zemlju. Novi dopis ovlašćuje imigracijske vlasti da pritvore osobe tokom procesa ponovne inspekcije.

Nova politika predstavlja promjenu u odnosu na raniji dopis iz 2010. godine, u kojem se navodi da neuspjeh u dobivanju zakonitog statusa stalnog boravka nije "osnova" za udaljenje iz zemlje niti "ispravna osnova" za pritvor.

# IZBJEGLICE
# SAD
# DONALD TRUMP
