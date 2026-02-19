Izvještaj UN: U Sudanu počinjeni zločini koji ukazuju na genocid

Masovna ubistva nearapskih zajednica kada je paravojna grupa Snage za brzu podršku (RSF) zauzela sudanski grad al-Fashir nose obilježja koja ukazuju na genocid, navodi se u novom izvještaju nezavisne istrage UN-a u četvrtak.

Krajem oktobra prošle godine, RSF je preuzeo grad - koji je bio posljednje preostalo uporište Sudanskih oružanih snaga (SAF) u regiji Darfur na zapadu zemlje - s hiljadama ubijenih i silovanih tokom tri dana užasa, saopćila je Neavisna međunarodna misija UN-a za utvrđivanje činjenica za Sudan.

Uslijedila je 18-mjesečna opsada u kojoj su RSF nametnuli uslove života sračunate na fizičko uništenje nearapskih zajednica, posebno Zaghawa i Fur, navodi se u izvješatju.

Misija UN-a objavila je da je pronašla dokaze da su RSF provodili obrazac koordiniranog i ponovljenog ciljanja pojedinaca na temelju etničke pripadnosti, spola i percipirane političke pripadnosti, uključujući masovna ubistva, silovanja i mučenja, kao i nametanje životnih uslova sračunatih na fizičko uništenje grupe - ključne elemente zločina genocida prema međunarodnom pravu.

Konačni nacrt izvještaj podijeljen je s vladom Sudana, ali nije primljen nikakav odgovor, dok RSF nije odgovorio na zahtjev misije UN-a za sastanak s njenim vodstvom, navodi se u izvještaju. RSF i SAF nisu odmah odgovorili na zahtjeve Reutersa za komentar.

U prošlosti su RSF-ovi negirali takve zloupotrebe - navodeći da su izvještaje izmislili njihovi neprijatelji i iznoseći protivoptužbe protiv njih.

- Opseg, koordinacija i javno odobravanje operacije od strane višeg vodstva RSF-a pokazuju da zločini počinjeni u i oko al-Fashira nisu bili nasumični ekscesi rata - rekao je Mohamad Chande Othman, predsjedavajući Misije za utvrđivanje činjenica o Sudanu.

- Bili su dio planirane i organizirane operacije koja nosi definirajuće karakteristike genocida - dodao je.

Prije preuzimanja, stanovništvo al-Fashira uglavnom se sastojalo od Zaghawe, nearapske zajednice, dok su logori za raseljene osobe oo područja bili sastavljeni od zajednice Fur, kao i Bertija, Masalita i Tame, navodi se u izvještaju.