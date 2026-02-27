Iračka grupa naredila borcima da se spreme za dugotrajan rat ako Amerika napadne Iran

Svojim borcima da se pripreme za scenario dugotrajnog rata u susjednom Iranu poručila je moćna iračka oružana grupa koju podržava Iran. To im je rečeno, ukoliko Amerika pokrene napade.

Kataib Hezbolah jučer je upozorio Ameriku na "ogromne gubitke" ukoliko započne rat u regionu.

Jedan komandant unutar oružane frakcije za AFP rekao da je njegova grupa "vrlo vjerovatno" spremna intervenirati u slučaju udara.

- Usred američkih prijetnji i vojnog gomilanja koje ukazuje na opasnu eskalaciju u regionu, neophodno je da se (svi borci) pripreme za potencijalno dugotrajan rat iscrpljivanja – naveo je Kataib Hezbolah u saopćenju.

Komandant je za AFP rekao da njegova grupa Iran vidi kao strateški važan za vlastite interese te da svaki napad na Islamsku Republiku "direktno prijeti nama".

Iračke oružane grupe koje su pod sankcijama SAD-a nisu intervenirale tokom 12-dnevnog rata između Izraela i Irana prošle godine.

Ovog puta, kako navodi komandant, bile bi "manje suzdržane", posebno u slučaju udara koji bi imali za cilj rušenje vlasti u Teheranu.